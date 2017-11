SPARATORIA A PEGLI/ Video, Carabinieri feriti vicino al campo del Genoa

Sparatoria a Genova, carabinieri feriti vicino al campo del Genoa. In fuga su una Yaris Bianca, nella zona di Pegli hanno sparato per coprire la loro fuga

29 novembre 2017 Fabio Belli

Sparatoria a Genova

Sparatoria a Genova nei pressi del campo del Genoa, a Pegli. E’ accaduto intorno alle quattro del pomeriggio di martedì 28 novembre 2017, e i rumori del conflitto a fuoco sono stati distintamente sentiti anche dai giocatori rossoblu che stavano effettuando l’allenamento e dagli spettatori al campo che vi stavano assistendo. La sparatoria si è verificata nella vicina autostrada, dove tre carabinieri sono stati travolti da una Toyota Yaris rubata con due sconosciuti alla guida. Fortunatamente, nonostante il grave rischio corso, i carabinieri hanno riportato ferite non gravi dallo scontro e non sono stati raggiunti dalle pallottole sparate durante il conflitto a fuoco, in quello che è stato definito “un miracolo”, visto l’altissimo rischio di restare sotto i colpi delle pallottole. A notare la Yaris in fuga sono state due cosiddette “auto civetta”, auto delle forze dell’ordine senza segni distintivi che sono partite subito all’inseguimento.

LA SOLIDARIETA' DEL GOVERNATORE TOTI

Da lì la situazione è degenerata in maniera abbastanza rapida: dalla sala operativa del 112 è arrivata la segnalazione del fatto che l’auto fosse rubata. Da lì i carabinieri hanno seguito la Yaris, e dopo alcuni chilometri l’hanno fermata all’altezza del casello di Pegli: da lì la Yaris, dopo essersi fermata, è ripartita sgommando investendo i tre carabinieri che erano scesi dalla macchina: ricoverati presso l’ospedale di Voltri, hanno ricevuto prognosi dai 10 ai 30 giorni. Dopo poche centinaia di metri, i due occupanti della Yaris sono scappati a piedi coprendo la loro fuga con alcuni colpi d’arma da fuoco che sono stati sentiti in maniera distinta al campo del Genoa, dove si stava svolgendo di fronte a un discreto pubblico l’allenamento a porte aperte della formazioni rossoblu, che è stato interrotto per circa mezz’ora. La Yaris potrebbe essere stata rubata da due topi d’appartamento da tempo ricercati nella zona di Genoa, e l’auto è stata affidata agli specialisti per i rilievi. Ai carabinieri è arrivata la solidarietà di Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria.

