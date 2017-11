Segregata per 10 anni in una baracca/ Lamezia Terme, nuove testimonianze sull'aguzzino (Pomeriggio 5)

Segregata per 10 anni in una baracca a Lamezia Terme: nuovi inquietanti particolari sul caso al centro di Pomeriggio 5. Due testimonianze sull'aguzzino.

29 novembre 2017 Emanuela Longo

Segregata e violentata per 10 anni in una baracca

L'attenzione di Pomeriggio 5 torna a concentrarsi sul caso choc di Lamezia Terme emerso nei giorni scorsi e con protagonista una giovane donna di 29 anni, madre di due bambini figli degli stupri subiti per dieci anni dal suo aguzzino mentre la teneva segregata in una baracca. Mariana (nome di fantasia, ndR) era stata costretta a subire ogni genere di violenza vivendo nella più totale sporcizia all'interno di una baracca, senza corrente elettrica né adeguati servizi igienici. Le telecamere della trasmissione di Canale 5 si erano già recate nei giorni scorsi all'interno del tugurio, un posto molto angusto ricco di oggetti accumulati nel tempo, compresi resti di cibo avariato dai quali si alimentavano la donna ed i due bambini rispettivamente di 3 e 9 anni. Anche questi ultimi sarebbero stati costretti a subire violenze vivendo in un vero e proprio inferno prima di essere liberati in seguito all'arresto dell'uomo. Proprio l'aguzzino in passato aveva segregato anche un'altra donna, come rivela TgCom24: era accaduto negli anni '90 e dopo quell'esperienza ha bissato le medesime azioni inquietanti anche a carico della 29enne romena all'interno della baracca dell'orrore.

I RACCONTI CHOC CONTENUTI NEI VERBALI

Nella nuova puntata di oggi del programma Pomeriggio 5, saranno resi noti alcuni racconti choc, chiaramente edulcorati, contenuti nei verbali e legati proprio alle dichiarazioni della donna vittima di violenze di ogni genere. "Voi non avete idea di quello che questa ragazza ha raccontato di aver subito dal suo aguzzino anche a carico dei suoi due figli", ha anticipato Barbara d'Urso annunciando nuove sconvolgenti esclusive, proprio dalla baracca dalla quale si collegherà ancora una volta la sua inviata. In collegamento con la trasmissione dell'ammiraglia Mediaset, anche due persone, rispettivamente padre e figlia, le quali renderanno nuove testimonianze in diretta tv proprio legate in qualche modo all'aguzzino, oggi arrestato, dopo aver fatto vivere nel più totale ed indescrivibile inferno la 29enne ed i suoi due figli nati dalla violenza. L'uomo sarebbe il padrino del figlio maggiore di 9 anni.

© Riproduzione Riservata.