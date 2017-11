TERREMOTO OGGI/ INGV ultime scosse: Lazio, sisma M 2.1 a Rieti (ore 10.15, 29 novembre 2017)

Terremoto oggi, ultime scosse INGV del 29 novembre 2017: ultime notizie, dati in tempo reale ed epicentro. Lazio, sisma M 2.1 in provincia di Rieti, ad Accumoli

29 novembre 2017 Niccolò Magnani

Terremoto oggi (LaPresse)

Dopo la giornata movimentata di ieri dal terremoto in Emilia Romagna e in Centro Italia, oggi i movimenti sismici sul nostro territorio sono per fortuna più calmi e non offrono scosse particolarmente significative per fortuna. Da segnalare, un terremoto avvenuto alle ore 00.33 appena scoccato il nuovo giorno in Lazio, precisamente presso la provincia di Rieti (anche se ad essere coinvolte, come sempre in quella fascia sismica, sono anche alcuni comuni di Macerata, Perugia, Ascoli Piceno e L’Aquila). Grado M 2.1 sulla scala Richter, ipocentro segnalato dal centro nazionale INGV a circa 13 km sotto il livello del terreno come profondità: sul fronte epicentro invece, i comuni coinvolti e per fortuna senza alcun danno provocato sono Accumoli, Arquata del Tronto, Amatrice, Cittareale, Acquasanta Terme, Montegallo, Norcia, Valle Castellana, Campotosto.

MAR TIRRENO, DOPPIA SCOSSA TRA LA SICILIA E LA CALABRIA

Il resto dei movimenti tracciati da INGV su tutta Italia in queste prime ore del mercoledì mattina vedono solo altre due scosse superiore al grado 2 Richter, entrambe però nel Mar Tirreno al largo delle coste ovest di Sicilia e Calabria. Alle ore 00.55 e alle 3.04 sono due i sismi a pochi chilometri di distanza, entrambi con magnitudo 2.1 Richter e con un ipocentro molto profondo sotto il livello del Mar Tirreno: 181 km per il primo, 137 km per il secondo, ovviamente senza alcuna conseguenza negativa data la bassa intensità e la decisa distanza dai primi centri abitati sulla costa. A livello di epicentro infatti, il terremoto subito dopo la mezzanotte ha colpito a circa 70 km ovest da Lamezia Terme, 76 da Cosenza, 80 da Messina, 90 da Reggio di Calabria; il secondo invece è stato localizzato più vicino all’Italia, con 32km ovest da Messina, 44 da Reggio Calabria e 94 da Acireale, considerando ovviamente i comuni con più abitanti della zona.

