VATICANO CACCIA VICE DIRETTORE IOR/ Chi è Giulio Mattietti, “scortato fuori dalla Santa Sede”

Il Vaticano caccia il vice direttore dello Ior: Giulio Mattietti, chi è il braccio destro del dg Mammì, "scortato fuori dalla Santa Sede". Lo scoop dell'Ansa, mistero sui motivi

29 novembre 2017 Niccolò Magnani

Cacciato il vice direttore dello Ior (LaPresse)

La notizia ha del clamoroso ma la fonte è autorevole: l’Ansa ha da pochi minuti diffuso a mezzo stampa la clamorosa cacciata dal Vaticano di Giulio Mattietti, vice-direttore dello Ior (Istituto Opere Religiose), la ben nota banca vaticana. «Lo Ior ha "allontanato" dal suo incarico l'attuale "aggiunto" al direttore generale dell'Istituto, Giulio Mattietti, nominato nel novembre 2015 insieme all'attuale direttore generale, Gian Franco Mammì». Da quando apprende la prima agenzia italiana, Mattietti sarebbe stato allontanato due giorni fa, addirittura «scortato fuori dal Vaticano». Se tutto fosse confermato, le modalità consigliano un grave se non gravissimo fatto accaduto e che è ancora sconosciuto: al momento, seppure i motivi siano oscuri, la Sala Stampa avrebbe confermato l’allontanamento “forzato”. «Giulio Mattietti, aggiunto del Direttore Generale dell'Istituto per le Opere di Religione, ha cessato il suo servizio lunedì 27 novembre», spiega la vicedirettrice della Sala Stampa della Santa Sede, Paloma García Ovejero. Non solo, sempre l’Ansa spiega come nei giorni scorsi sarebbe stata allontanato anche un altro dipendente della banca vaticana.

CHI È IL “BRACCIO DESTRO” DEL DIRETTORE GENERALE IOR

Mentre il mistero resta assai oscuro sull’allontanamento di Giulietti, proviamo a capire brevemente chi sia il direttore “aggiunto” dell’Istituto delle Opere Religiose. Nel 2015 Papa Francesco ha nominato Gian Franco Mammì come nuovo direttore generale dello Ior proseguendo il suo programma di “riforme” e “rinnovo” della Curia Vaticana, come già fatto dal suo predecessore Papa Benedetto XVI: Mattietti venne nominato come direttore “coadiuvato” in attesa della scelta di un nuovo vice direttore (il presidente intanto rimane Jean Baptiste de Franssu). Da due anni però il vicedirettore non è stato trovato e Mattietti è rimasto in quel ruolo di “braccio destro” del nuovo dg dello Ior. Come spiegava al tempo della nomina Vatican Insider, «Mammì negli anni passati era stato isolato per aver sollevato domande sulla gestione dell'Istituto, un atteggiamento che lo aveva messo in contrasto con la vecchia dirigenza dello Ior». Mattietti invece è un dottore in fisica e sviluppatore informatico, dal 2006 però è addirittura il responsabile informatico della Banca in Vaticano: non è una novità visto che vi lavorava già dal 1997 come sviluppatore e project manager. All’epoca dell’elezione a direttore “aggiunto”, il Fatto Quotidiano pubblicò alcune frasi (raccolte da Marco Lillo) che dimostrerebbero di un Mattietti non particolarmente amato da tutti all’interno della banca: «Nel mese di agosto 2013 la Direzione generale dello Ior è stata informata dal dottor Giulio Mattietti, responsabile dell’Information Technology dello Ior, di alcune fatture IT – prive di sufficiente documentazione a supporto e in precedenza mai presentate – da parte della società Imola Informatica Srl per un importo di euro 779.366». Le frasi, secondo il Fatto Quotidiano, le avrebbe procurate Ernst von Freyberg, allora presidente dello Ior.

