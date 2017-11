ANNALISA MINETTI E' LARA FABIAN/ Video, "se Baglioni mi chiamasse a Sanremo..." (Tale e Quale Show 2017)

Annalisa Minetti sarà Lara Fabian a Tale e Quale Show e sogna Sanremo: la cantante, incinta, ha definito Claudio Baglioni come un suo idolo e sogna di fare la valletta al Festival

03 novembre 2017 Fabio Belli

Annalisa Minetti a Tale e Quale Show

Annalisa Minetti si sta affermando come grande protagonista di questa edizione di “Tale e Quale Show”. Si è già aggiudicata una “vittoria di tappa” nei panni della cantante LP, e nella puntata di venerdì prossimo sarà alle prese con una nuova sfida, interpretando Lara Fabian. Sicuramente essere una cantante professionista aiuta non poco la Minetti nelle sue impersonificazioni, ma non va dimenticato che l’artista è non vedente e che oltre alla voce nel meccanismo di “Tale e Quale” c’è molto altro, e l’artista si sta dimostrando convincente nei panni dei vari artisti a trecentossessanta gradi. Tanto che in molti la stanno segnalando come prossima favorita del programma. Quella di interpretare Lara Fabian sarà senza ombra di dubbio una grande sfida, ma va ricordato come la Minetti stia traendo grande giovamento dall’esperienza di “Tale e Quale Show”, e sta finendo per motivi anche diversi da quelli di scena come ad esempio la sua prossima gravidanza.

ANNALISA MINETTI, ASPETTANDO LA PICCOLA ELENA

Il settimanale “Diva e Donna” infatti ha dato la notizia che vedrebbe Annalisa Minetti in attesa di una bambina, che si chiamerà Elena in onore della suocera, madre del marito della cantante, Michele Panzarino, sposato nel 2016. Si tratterebbe del primo figlio con nuovo marito, considerando che qualche mese fa la Minetti ha dovuto affrontare la difficilissima esperienza dell’aborto di quello che sarebbe stato il suo secondo figlio. La Minetti ha già avuto un bimbo, Fabio, dal suo precedente legame con il calciatore Gennaro Esposito. “Fino a qualche giorno fa ero incinta. Ora non lo sono più ed è stata un’esperienza bruttissima,” ha spiegato laconicamente la cantante riguardo il suo aborto avvenuto al terzo mese di gravidanza. Questo non l’ha portata comunque a demordere dalla speranza di avere un figlio con il suo attuale marito: “Oggi non c’è niente che limita la mia volontà e la mia voglia di sognare. Un giorno ci sarà anche una piccolina nella nostra vita,” era stata la speranza espressa da Annalisa dopo la terribile esperienza del bimbo perduto, e i suoi desideri sembra siano stati finalmente esauditi.

LA MINETTI, "DITE A CLAUDIO CHE MI CHIAMI..."

In attesa della piccola Elena, vanno comunque avanti anche le ambizioni professionali di Annalisa Minetti, che non si fermano di certo con l’esperienza di “Tale e Quale Show”. E un piccolo sogno segreto per la Minetti è il Festival di Sanremo, ma stavolta non nelle vesti di cantante, in cui ha anche vinto la competizione nel 1998. Il progetto artistico di Sanremo 2018 è infatti quest’anno nelle mani di Claudio Baglioni, che in un’intervista a Vanity Fair Annalisa Minetti ha descritto come un suo idolo. E dopo aver espresso la sua stima, spiegando: “Claudio è un mostro di bravura in tutto quello che fa, è il primo ad arrivare e l’ultimo ad andarsene.

Sarà un Festival all’insegna dell’eleganza, della compostezza e del classicismo, perché Claudio ci tiene tanto alla melodia italiana. Sono convinta che ci saranno degli arrangiamenti meravigliosi e che continuerà a portar alto il buon nome del Festival,” non ha nascosto una speranza: “Se Baglioni mi chiamasse come valletta per Sanremo 2018 sarebbe bellissimo, un sogno vero. Fateglielo sapere, vi prego.”

