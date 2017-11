Eurojackpot/ Estrazione n. 44/2017: i numeri vincenti! (oggi, 3 novembre 2017)

Estrazione Eurojackpot di oggi, num. 44/2017: numeri vincenti del 3 novembre 2017, estrazioni in diretta in tutta Europa. Vincite e ultime notizie in aggiornamento live, tutti i risultati

03 novembre 2017 Silvana Palazzo

Estrazione Eurojackpot

Torna l'appuntamento con Eurojackpot e riparte l'assalto al montepremi, che è salito a 15 milioni di euro. Oggi, venerdì 3 novembre 2017, arriva l'estrazione più attesa a livello internazionale: la sfida per il jackpot milionario europeo coinvolge ben 18 Paesi. Nessuno la settimana scorsa è riuscito ad indovinare la combinazione vincente, quindi la speranza è che qualcuno riesca a farlo oggi, nella prima estrazione per quanto riguarda il mese di novembre. Qualcuno comunque ci è andato vicino nel corso dell'ultimo concorso, ma non può essere considerato uno sfortunato, visto che ha realizzato il 5+1, una categoria particolarmente generosa, visto che ha garantito una vincita di quasi 1,3 milioni di euro. Una somma considerevole, decisamente più alta rispetto a quella maggiore riscossa in Italia. Sono state undici infatti le vincite per quanto riguarda il 5+0, due delle quali realizzate nella nostra penisola, ognuna da quasi 42 mila euro. Non c'è da lamentarsi ma si può sicuramente fare meglio oggi.

ESTRAZIONE SIVINCETUTTO DI OGGI: I NUMERI VINCENTI

Mission possible per l'Italia: vincere all'Eurojackpot è la sfida di tanti appassionati italiani di questo concorso che ogni venerdì li mette in competizione con il resto d'Europa. Vi abbiamo parlato delle vincite più alte realizzate in Italia la scorsa settimana, ma bisogna restare proiettati verso il futuro, perché l'estrazione di oggi potrebbe rivelarsi ancor più generosa. Chi si aggiudicherà il prossimo, ambìto 5+2? Riuscirà l'Italia a conquistare il primo posto del medagliere? Il gioco con il montepremi comune in Europa, che offre ogni settimana un confronto internazionale, rappresenta un'occasione importante per cambiare radicalmente la propria esistenza. Prepariamoci allora ad un'estrazione spettacolare, ma prima ricordiamo cosa è successo la scorsa settimana, quando i numeri vincenti sono stati: 2-20-23-29-50, Euronumeri 4-5. La caccia al 5+2 riprende oggi con la speranza che sia particolarmente generosa con l'Italia. Buona fortuna!

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

-

Euronumeri: -

