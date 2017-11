GIOVANNA PIRAS/ Cagliari, suoi i resti ritrovati: era scomparsa nel 2014, giallo sulle cause della morte

Giovanna Piras: suo i resti rinvenuti nel Cagliaritano ieri sera. La donna era misteriosamente scomparsa nel 2014, accanto al cadavere boccette di medicinali e i documenti.

03 novembre 2017 Emanuela Longo

Immagine di repertorio (LaPresse)

Giovanna Piras, una donna di 55 anni, era misteriosamente scomparsa nel nulla nel gennaio 2014. Un giallo lungo quasi quattro anni e che arriva oggi ad una svolta clamorosa in seguito al ritrovamento dei suoi resti nel Cagliaritano, precisamente Assemini. A darne notizia è TgCom24 che rivela come il rinvenimento sia avvenuto nella serata di ieri da parte di alcune persone che passeggiavano lungo la stradina poco distante dal paese. I passanti avrebbero notato la sagoma di un corpo in parte ricoperto dalla vegetazione circostante ed avrebbero subito lanciato l'allarme chiamando il 112. Secondo le prime indiscrezioni dal corpo sarebbe stata rinvenuta l'intera struttura ossea ed i vestiti ormai consumati dal tempo e dalle intemperie, gli stessi indossati al momento della sua scomparsa. Sul posto sono prontamente giunte le forze dell'ordine che hanno così prontamente avviato le indagini. Il ritrovamento dei resti della povera 55enne ha ovviamente riaperto un nuovo giallo: cosa è accaduto a Giovanna Piras? Agli investigatori l'arduo compito di giungere alla verità sulla sua sparizione. Secondo una prima analisi, pare non vi siano segni particolari sul cranio.

IL CASO A CHI L’HA VISTO

Alcuni elementi importanti rinvenuti accanto al corpo senza vita della Piras avrebbero aperto la strada a nuovi dubbi: diverse boccette forse contenenti farmaci e la borsa con all'interno il portafogli della vittima e i suoi documenti di identità avrebbero portato all'immediato riconoscimento del cadavere. I suoi resti sono stati trasportati al Policlinico Universitario dove verrà eseguita l'autopsia. Dopo la sua sparizione, nel 2014 la procura aveva indagato il marito di Giovanna Piras. Il caso era stato affrontato anche dalla trasmissione Chi l'ha visto che in una puntata di tre anni fa, come ricorda Sardegnalive.it, aveva intervistato il marito Giorgio Garau, il quale aveva raccontato gli anni difficili vissuti dalla coppia dopo la perdita del figlio di 25 anni durante una immersione: "Questa è la nostra stanza matrimoniale che da tre anni e mezzo non adoperiamo più. Ormai la nostra stanza è diventata quella che era prima di Simone".

