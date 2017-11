Trombe d'aria su litorale romano/ Video e corsa a selfie con il tornado: Ostia, persone allontanate da pontile

Trombe d'aria sul litorale romano, video e corsa ai selfie: a Ostia persone allontanate dal pontile. Le ultime notizie sui tornado che si sono formati oggi, venerdì 3 novembre 2017, in mare

03 novembre 2017 Silvana Palazzo

Trombe d'aria sul litorale romano

Spettacolari e al tempo stesso spaventose le tre trombe d'aria avvistate in mare ad Ostia. Si sono formate in mare, poi si sono spostate dal litorale. L'evento è stato ripreso da diversi cittadini presenti al porto turistico di Ostia, tanti curiosi hanno cominciato anche a farsi dei selfie. Le forze dell'ordine hanno poi invitati i cittadini ad allontanarsi dal pontile. L'arrivo della perturbazione ha portato formazioni nuvolose sul mare, dove si sono creati questi meravigliosi vortici. Il fenomeno è diventato subito social, visto che tantissime persone hanno condiviso con tweet e post le foto scattate e i video girati dal lungomare. Le trombe d'aria arrivano a toccare l'acqua, formando geometrie spettacolari ma anche poco rassicuranti. La speranza è che queste manifestazioni della natura restino lontane dai centri abitati, e che quindi non provochino danni, come avvenuto ad Ostia e su tutto il litorale laziale.

LO SPETTACOLO DI TRE TROMBE D'ARIA A OSTIA E FIUMICINO

Una mattinata particolare quella di oggi, venerdì 3 novembre 2017, per i cittadini di Ostia e Fiumicino. Le violente perturbazioni, seguite poi da ampie schiarite, hanno portato alla formazione di una doppia tromba d'aria, che dal mare ha minacciato la costa. Dopo un lungo periodo di assenza, nel quale abbiamo assistito allo strapotere degli anticicloni, ecco dunque arrivare la prima vera perturbazione autunnale. Sarà accompagnata dalle tanto attese piogge, che saranno più corpose e ben distribuite. Una buona notizia per le zone più siccitose della penisola. D'altra parte però ci si ritrova poi a fare i conti con fenomeni intensi, quindi con qualche disagio e possibili criticità. La doppia tromba d'aria di oggi, dunque, potrebbe essere solo un'avvisaglia di ciò che dobbiamo aspettarci. Intanto possiamo goderci i video spettacolari pubblicati sui social di questi vortici grigi...

© Riproduzione Riservata.