Vodafone Happy Friday/ Total Erg, ecco il premio del 3 novembre 2017

Vodafone Happy Friday, l’operatore telefonico ha deciso di mettere a disposizione oggi venerdì 3 novembre 2017 un buono sconto di 5 euro per l’acquisto di carburante TotalErg

Vodafone Happy Friday, rivelato il regalo dell’operatore telefonico per i suoi abbonati. La promozione è tra le più amate dai consumatori: ogni venerdì Vodafone offre una particolare promozione a tutti gli utenti iscritti al programma Vodafone Happy. Vodafone Italia S.p.A. è una compagnia di telecomunicazioni operante in Italia, parte del gruppo britannico Vodafone, ed in Italia è il terzo operatore di telefonia mobile. Da giugno 2016 è diventata, con Tiscali e BT Italia, il principale fornitore di connettività alla pubblica amministrazione Italiana, essendosi aggiudicata la gara Consip del sistema pubblico di connettività. I consumatori del noto operatore telefonico hanno a disposizione diverse offerte esclusive e Vodafone Happy è tra le più amate per la serie di regali offerti dalla compagnia. "Vodafone Happy è il programma che ti premia, Se non lo hai ancora fatto iscriviti, accumula sorrisi e richiedi i tuoi premi", si legge sul sito ufficiale ed è stato svelato il regalo di oggi venerdì 3 novembre 2017.

VODAFONE HAPPY FRIDAY, 3 NOVEMBRE 2017

Oggi venerdì 3 novembre 2017 Vodafone ha deciso di mettere a disposizione degli abbonati iscritti a Vodafone Happy un buono sconto pari a 5 euro per l’acquisto di carburante TotalErg. Ulteriori dettagli sulla procedura per ottenere il buono verranno elencati via Sms. Per richiederlo, sarà necessario accedere all’applicazione MyVodafone e recarsi nella sezione Happy Friday, dove sarà possibile disegnare il famoso sorriso. Coloro che non sono nati in Italia, con l’offerta Vodafone C’All attiva e iscrittisi a Vodafone Happy entro il 31 ottobre 2017, riceveranno una commissione gratuita per un trasferimento di denaro all’estero. Per chi si vuole iscrivere a Vodafone Happy, sarà sufficiente iscriversi presso il sito ufficiale: accumulando sorrisi l’utente potrà scegliere i primi e più tempo è che fa parte di Vodafone, più verranno moltiplicati i sorrisi. In più, ecco settimanalmente, ogni venerdì, un regalo sempre diverso.

