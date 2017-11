WHATSAPP DOWN/ Ultime notizie, l’App non funziona: l'hashtag è trend topic su Twitter

WhatsApp down, ultime notizie di oggi 3 novembre 2017: l'App non funziona in quasi tutta l'Italia dalle 9 di questa mattina. Cause, motivi e dove verificare il tilt del servizio

03 novembre 2017 - agg. 03 novembre 2017, 11.31 Niccolò Magnani

Il problema di WhatsApp sembra essere risolto in Italia, dopo le 10.00 la app di messaggistica è tornata utilizzabile. Ma su Twitter in poco tempo l’hashtag #whatsappdown, in pochi minuti, è diventato trending topic. Ci sono gli studenti che da scuola si lamentano del “down”: “quando stai per fare una verifica e hai bisogno di Whatsapp per la collaborazione dei tuoi compagni di classe ma non funziona” e “quando sei in classe e durante la spiegazione senti un "raga a voi funziona whatsapp?”. Precisamente davanti al professore”. Non manca chi vede il crollo dell’app come una possibile “disintossicazione”: “ATTENZIONE! Il rischio è serio. C'è la remota possibilità che qualcuno prenda in mano un libro…” e “Grazie al #Whatsappdown ho conosciuto persone stupende che dicono di essere la mia famiglia e talmente sono felice che lo scrivo sui social”. Altri utenti solo contenti perché hanno una valida scusa per non rispondere ai messaggi: “Adesso abbiamo tutti una scusa per non rispondere ai messaggi indesiderati”, “finalmente, stamattina mi risparmio le immagini del buongiorno con i cuoricini e gli angioletti” e “Oggi stavo riuscendo ad ignorare una persona, ma grazie a whatsapp penserà che è soltanto un problema tecnico”. Infine non mancano i tweet più ironici: “Crolla Whatsapp. Aranzulla ha già pubblicato "Come si invia un sms" e "perchè è inutile riavviare i dati del telefono". #whatsappdown”, “Laura Boldrini: È sbagliato dare del #whatsappdown. Si dice WhatsApp diversamente abile” e “Dovevo litigare col mio ragazzo e whatsapp non mi aiuta #whatsappdown”. (agg. Elisa Porcelluzzi)

WHATSAPP NON FUNZIONA

Sì lor signori e signore, non avete il telefono rotto, non avete finito i dati e i giga delle vostre offerte e soprattutto non i vostri amici e fidanzati/e che non vi rispondono non lo fanno per farvi un dispetto: WhatsApp non funziona, o come ormai va di moda dire anche sui social “WhatsApp Down”!! Eh già, l’app di messaggistica più famosa e usata nel mondo non sta funzionando in Italia, in larga parte dell’Europa fino all’Indonesia e il Malesia. La rotella del loading non si ferma e i messaggi non vengono inviati, oltre a non poterli ricevere: che succede? Dalle 9 di questa mattina il tilt sta persistendo su quasi tutti gli smartphone italici con la consueta crisi d’isteria collettivo che accompagna la mancata possibilità di mandare faccine, aggiornamenti, gossip e comunicazioni anche importanti: insomma, sempre più legati a WhatsApp e sempre meno indipendenti. Risultato, ansia pazzesca e richiesta sul web e su Twitter - dove ovviamente il WhatsApp down è già topic trend - di dove vedere lo status del crash e soprattutto cosa fare per verificare in tempo breve quando verrà risolto il tilt.

DOVE VERIFICARE LO STATUS DEL TILT

Alle ore 10.09 WhatsApp ha dato i primi segnali di risveglio dopo un’ora e mezza di completo caos, con alcuni apparecchi che tornano a risplendere di luce propria e altri invece, magari nello stesso ufficio, che vi maledicono perché a voi tornano i messaggi e a loro no. Il consiglio è di andare a verificare nel sito che vi mettiamo a disposizione qui sotto, Downdetector.com, per verificare il picco di problemi e la diffusione geografica della mancata e maledetta spunta blu. Al momento pare che il problema stia andando diradandosi anche se alcuni esprimono ancora il crash di questa mattina; per le prossime volte sapete, se vi trovate con qualche malfunzionamento di WhatsApp, dove andare a verificare se il problema è nazionale o mondiale o se invece vi siete dimenticati di caricare il vostro profilo e abbonamento dello smartphone. Come scrive poco fa Repubblica, «La metà degli utenti si è lamentata perchè non riusciva a connettersi al servizio. Il 40 per cento ha avuto accesso alla app ma non ha potuto inviare o ricevere messaggi. Una persona su dieci, invece, non è riuscita proprio a effettuare il log-in».

Whatsapp is having issues since 3:10 AM EDT. https://t.co/45TudhG7Nb RT if it's down for you as well #Whatsappdown — DownDetector (@downdetector) 3 novembre 2017

