iPhone X, oggi disponibile anche in Italia: le offerte per comprare il nuovo gioiello della Apple. Le ultime notizie e gli aggiornamenti sul melafonino in vendita

03 novembre 2017 Silvana Palazzo

iPhone X, oggi disponibile anche in Italia

Il giorno tanto atteso è arrivato: è partita la vendita di iPhone X, ma non sarà facile acquistarlo. Nonostante il prezzo di lancio non proprio abbordabile - il sito ufficiale lo ha fissato a 1189 euro - si sono registrate lunghe code negli Apple Store di tutto il globo. Ben nota è la storia della penuria degli smartphone Apple, che però avrebbe avuto a che fare con problemi produttivi. Nell'ultimo periodo l'assemblaggio dei telefoni è stato complesso, d'altra parte la decisione di commercializzarli in contemporanea mondiale ha costretto a distribuire le già poche unità in tutti i paesi coinvolti nell'operazione commerciale. Le prevendite dell'iPhone X sono cominciate a fine ottobre: questi acquirenti lo avranno a disposizione da oggi, mentre gli altri dovranno aspettare le prime settimane di novembre per averlo. A tutti gli altri restano tre soluzioni: aspettare, recarsi direttamente ad un Apple Store o rivolgersi agli operatori che hanno lanciato offerte ad hoc per riuscire ad accalappiarsi più clienti possibile, legandoli a sé con pagamenti rateizzati e contratti.

LE OFFERTE PER ACQUISTARE IPHONE X IN ITALIA

La TIM non ha ancora diffuso le offerte per l'iPhone X, ma lo farà nelle prossime ore. Non mancano le indiscrezioni, infatti si parla di due opzioni: TIM Next, con il pagamento in anticipo di 149 o 319 euro per i modelli da 64 o 256 GB, più rate di 35 euro per 30 mesi; TIM Next Unlimited, che aggiunge al pacchetto minuti illimitati e 20 GB di dati mensili facendo crescere i costi, 199 o 349 euro di anticipo con 24 rate da 59,90 euro. La 3 invece offre i modelli da 64 e 256 GB chiedendo come anticipo 229 e 399 euro, a cui bisogna aggiungere rate da 45 euro al mese per i clienti Free o da 40 per quelli All in con rata finale da 150 euro. In questo pacchetto sono inclusi chiamate illimitate e 50 GB di traffico internet ogni mese. Vodafone propone i due modelli con anticipi di 149,99 o 299,99 euro con 30 rate da 30 euro al mese, mentre per i clienti RED la rata scende a 25 euro mensili, a cui va sommato però il canone dell'offerta tariffaria di 25 euro. Infine, c'è Wind che propone anticipo di 299,90 euro per la versione da 64 GB e 30 rate da 27 euro, o quella da 256 GB con 399,90 euro di anticipo e 30 rate da 30 euro. Meno onerosi sono invece gli anticipi per chi dispone di una partita IVA, ma a tutte le offerte sono annessi 10 GB di traffico internet al mese.

