ALBERTA FERRETTI/ La stilista disegnerà le nuove divise Alitalia: ecco perchè

Alberta Ferretti, la stilista disegna le nuove divise Alitalia. Un segnale di discontinuità da parte della compagnia di bandiera dopo la fallimentare gestione Etihad

30 novembre 2017 Fabio Belli

Nuove divise per il personale Alitalia (foto LaPresse)

Sarà Alberta Ferretti a disegnare le nuove divise ufficiali del personale Alitalia. La stilista avrà il compito di cambiare di nuovo il look dei lavoratori della compagnia di bandiera, coniugando sempre l’eleganza alla praticità necessaria in un contesto lavorativo che richiede per il personale comfort e benessere per affrontare anche voli particolarmente lunghi. “Alitalia è un simbolo iconico e istituzionale del nostro Paese. Per questo ho subito accettato con entusiasmo la proposta di disegnare le nuove divise della compagnia. Mi piace l’idea di portare la creatività, l’eleganza e la qualità del nostro Paese nel mondo.” Questo il commento ufficialmente rilasciato da Alberta Ferretti sul nuovo accordo, con la società che ha deciso di tornare al made in Italy dopo le polemiche sollevate dalle divise introdotte da Etihad, società araba con partecipazione nella compagnia.

DISCONTINUITA' DALLA GESTIONE ETIHAD

Alitalia spiega in una nota: “Alberta Ferretti dovrà rinnovare l’immagine della compagnia italiana, con una collezione che coniughi eleganza e praticità per garantire a tutto il personale, di volo e di terra, comfort e benessere in ogni occasione lavorativa e in tutte le stagioni.” Luigi Gubitosi, Enrico Lari e Stefano Paleari, i tre commissari che stanno gestendo la compagnia di bandiera dopo la fallimentare gestione di Etihad, hanno il loro da fare dal punto di vista gestionale e finanziario, ma hanno voluto, con la scelta di Alberta Ferretti per il design delle nuove divise, segnare un’inversione di tendenza riguardo quello che può essere definito un ritorno al passato verso quello che è stato sempre un segno distintivo dello stile di Alitalia. “Siamo orgogliosi del fatto che Alberta Ferretti abbia accettato di disegnare le nuove divise Alitalia. Sono tradizionalmente un’icona di stile e vogliamo che siano un simbolo dell’italianità,” hanno dichiarato i tre commissari.

© Riproduzione Riservata.