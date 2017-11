AUTOSTRADE/ Bollettino traffico e viabilità: incidente sull'A1, 4 feriti (ultime notizie, oggi 30 novembre)

Autostrade, bollettino traffico, situazione e info: Ultime notizie in tempo reale, oggi 30 novembre 2017 sulla viabilità. Incidente sull'A1 che ha portato a quattro persone ferite.

30 novembre 2017 Matteo Fantozzi

Autostrade, Traffico - La Presse

Brutto incidente sull'autostrada A1 con quattro persone che purtroppo sono rimaste ferite. Secondo quanto riportato dalla versione online de Il Mattino c'è stato un incidente tra Capua e Caianello in direzione nord. Questo ha creato non pochi problemi sulla viabilità ordinaria con code e disagi per tutta la giornata. Complicazioni che non dovrebbero però ripercuotersi sulla giornata di oggi, giovedì 30 novembre 2017. Nell'incidente in questione sono rimasti coinvolti un'automobile e tre mezzi pesanti di cui uno si è addirittura ribaltato. Non sono però chiare le dinamiche dell'incidente e nemmeno la gravità dei quattro feriti. Sul luogo dell'incidente si sono precipitate le autovetture della polizia stradale, ambulanze, soccorsi meccanici, Vigili del fuoco e anche il personale della Direzione del sesto Tronco di Cassino che hanno svolto il loro lavoro in maniera efficiente e anche molto rapida.

CANTIERI E MALTEMPO

La giornata di oggi, giovedì 30 novembre 2017, sarà condizionata da diverse situazioni complicate sulle autostrade italiane. Partiamo dai cantieri che sono stati aperti nella notte che ha portato ad oggi con il portale istituzionale, Autostrade.it, che deve essere tenuto sotto controllo. Questo perché è aggiornato in tempo reale e offre anche dei consigli utili per evitare il traffico e favorire dunque la viabilità. Sono diverse le situazioni da analizzare dall'A10 Genova-Savona-Ventimiglia dove al chilometro 6 direzione Ventimiglia troveremo chiuso fino alle sei il tratto tra Bivio A10/A7 Milano-Genova e Genova Pegli. Passando poi all'A1 Bologna-Firenze sempre fino alle sei troveremo chiuso al chilometro 222.7 direzione Napoli tra Bivio A1-Variante e Rioveggio. Sull'A9 Lainate-Svizzera invece troveremo al chilometro 42.3 direzione Svizzera chiuso fino alle cinque il tratto tra Como centro e Chiasso. Saranno diversi i problemi anche legati al maltempo che sarà protagonista soprattutto durante la mattinata con forti temporali anche al sud e l'obbligo di catene a bordo in diverse zone del nord.

© Riproduzione Riservata.