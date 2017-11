CityLife Milano Shopping District/ Video, apre il centro commerciale con 100 negozi sotto tre grattacieli

Milano CityLife Shopping District: video, apre l'enorme centro commerciale nel quartiere milanese delle tre torri-grattacielo. Più di 100 negozi, un'area salute e un nuovo cinema da 7 sale

30 novembre 2017 Niccolò Magnani

CityLife Milano Shopping District

23mila mq con cento negozi e 23 punti di ristorazione: apre a Milano il CityLife Shopping District, un immenso mall nel pieno quartiere CityLife della metropoli, ad un passo dal Portello e in zona ex Fiera Lotto. Un evento atteso da tempo, con lavori durati anni e un progetto architettonico importante firmato da Zaha Hadid: di fatto assomiglia ad un bosco rivestito tutto di bambù dal pavimento fino al soffitto con colonne impostate come fossero alberi. L’edificio e l’ambiente, l’incontro di questi mondi genera una sfida eccitante per tutta Milano, sempre più apripista in Italia nelle nuove città del millennio. Quando ormai alle 9 di questa mattina i battenti sono stati aperti ufficialmente, i promotori lanciano la sfida e dichiarano di puntare a 7 milioni di visitatori l’anno, 30mila al giorno. Nell’attesa di vedere se i piani verranno rispettati, il CityLife Shopping District di Milano consiste a livello estetico di una parte scoperta e un’altra coperta: «molte insegne sono quelle (per un target medio) diffuse in molte città italiane: dall’abbigliamento, alla cosmesi, dall’alimentare ai gioielli», spiega Aziende in Campo, il blog del Sole 24ore che presenta la nuova apertura del Mall milanese.

PIÙ DI 100 NEGOZI, PRESENTE ANCHE UN CINEMA

Le novità del Milano CityLife Shopping District sono tantissime e vanno ben oltre il concetto “consueto” di centro commerciale: mentre il Centro di Arese ha attirato a sé lo shopping sul larga scala e a basso prezzo, l’intenzione di City Life è di offrire un elemento più “smart” (con costi quindi anche più elevati) ma nel rispetto e concetto della Milano che corre e della Milano che piace. Tanta ristorazione di qualità, anche se con tanti franchising, molta moda, il primo flagship store europeo di Huawei, il brand della casa Habitat e lo store di droni Dji; ma anche un area salute su larga scala per la cura del corpo e di sé oltre all’arrivo in Italia per la prima volta di dm drogerie markt, una catena tedesca di drugstore specializzata in prodotti per la cura della casa e della persona e alimentazione bio. Si continua con una una galleria commerciale su 3 livelli progettata da Zaha Hadid Architects, l’ampia Piazza Tre Torri firmata da One Works che richiama in maniera evidente l’atmosfera di Piazza Gae Aulenti a Garibaldi, non molto distante e “parente” nella contestualità di costruzioni e negozi. Oltre ad una shopping street pedonale e open-air pensata dall’architetto Mauro Galantino, appare la grande novità del CityLife Anteo, un nuovo cinema con 7 sale e 1200 posti complessivi per unire il divertimento e l’intrattenimento allo shopping milanese. Per l’apertura da ieri sera e fino al 3 dicembre, CityLife punta sui giochi serali di luce sulla Torre Hadid e le performance di artisti del momento.

