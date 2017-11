INCIDENTE STRADALE/ Torino, Tangenziale Sud: auto si ribalta, ferito grave un 46enne (oggi 30 novembre 2017)

Incidente stradale, ultime notizie di oggi 30 novembre 2017: Torino, Tangenziale Sud a Moncalieri, auto si ribalta e rimane ferito grave un 46enne di Vigevano

30 novembre 2017 Niccolò Magnani

Grave incidente stradale quello avvenuto stamane a Torino sulla Tangenziale Sud all’altezza di Moncalieri: attorno alle ore 6 sul Bauducchi tra l’innesto della Torino-Savona e la tangenziale, un’auto condotta da un 46enne guardia giurata che tornava dal turno di notte verso casa, per cause ancora da accertare si è ribaltata nel mezzo della carreggiata verso Torino. L’impatto è stato violentissimo e l’occupante è rimasto ferito gravemente nel contorcersi delle lamiere e nell’impatto a terra: «nel ribaltarsi ha urtato contro una Opel Zafira a bordo della quale viaggiava un’intera famiglia romena, residente a Genova, che si stava dirigendo all’aeroporto Sandro Pertini di Caselle», spiega CronacaTorino nel suo focus questa mattina. Il traffico sulla Tangenziale è rimasto bloccato ancora fino alle 9.30 con i pendolari del mattino che sono rimasti in coda per ore nell’attesa che la carcassa dell’auto fosse spostata e soccorsi tutti i feriti. La famiglia non ha avuto particolari conseguenze dannose, solo un grande spavento, mentre l’uomo è stato ricoverato al Cto e le sue condizioni purtroppo sembrano essere molto gravi.

MILANO, CICLISTA TRAVOLTO DA UN’AUTO SULLA DARSENA: È IN COMA

Cambiando scenario, sempre alle prime ore prima dell’alba, è Milano a segnalare un gravissimo incidente stradale in zona Darsena, sui Navigli. Un uomo di 59 anni attorno alle 5.30 è stato letteralmente travolto e investito da un’auto mentre stava viaggiando in bicicletta in Piazza 24 maggio, proprio in prossimità della Darsena. Subito l’intervento dei soccorsi ha provato ad accertare il danno per le persone coinvolte, riconoscendo subito la forte gravità per il ciclista che ha sbattuto violentemente a terra la testa dopo l’impatto poco prima dell’alba: «il ciclista, un cittadino italiano, aveva lesioni gravi in varie parti del corpo, stando alle prime informazioni della centrale operativa», racconta Milano Today che spiega anche come l’uomo sarebbe in coma “indotto” all’ospedale Policlinico di Milano. Dinamica da accertare, dopo l’impatto l’auto si è fermata e ha prestato i primi soccorsi chiamando il 118.

