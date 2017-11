Lotto/ Estrazioni di oggi, Superenalotto e 10eLotto 30 novembre: i numeri vincenti! Video (conc 143/2017)

Estrazione del Lotto e Superenalotto di oggi 30 novembre: 10eLotto, numeri vincenti del concorso Sisal n.143/2017: ultime notizie, aggiornamenti e tutte le vincite di giornata

Lotto, Superenalotto e 10eLotto promettono di arricchire tutti i giocatori in gara e non solo di emozioni, ma anche grazie ai numerosi premi che verranno distribuiti questa sera. Nell'ultimo appuntamento sono state infatti diverse le vincite significative registrate in tante regioni italiane, a partire dalla provincia di Catania. L'ultima estrazione del Lotto ha permesso ad un fortunello di Santa Venerina di posizionati sul primo posto del podio delle vincite, grazie a tre ambi ed un terno centrati sulla ruota di Palermo e del valore di 47,5 mila euro. La seconda vincita maggiore è finita invece a Sassari, grazie ad un vincitore che ha realizzato 23,750 euro, mentre a Latina sono stati conquistati 14.250 euro in premio. Il 10eLotto si è rivelato di sicuro più fortunato per il primo giocatore che ha tagliato il traguardo: un fortunello di Palermo ha indovinato un 9 vincente del valore di 100 mila euro. Due vincite gemelle invece sono state centrate in Lombardia, grazie ad un giocatore di Milano che ha conquistato 20 mila euro con la modalità frequente ed un appassionato di Monza che ha registrato lo stesso premio grazie a 9 numeri vincenti su 10 totali.

LA SMORFIA NAPOLETANA

Il Lotto continua la sua corsa verso il tavolo dei premi, accompagnando tutti i giocatori che questa sera riusciranno a tagliare il traguardo delle vincite grazie al nuovo concorso. Ogni giorno si aggiungono alle fila degli aspiranti vincitori sempre più appassionati del gioco Sisal, che tuttavia incontrano spesso delle difficoltà nell'individuare dei numeri da giocare. Nessun giocatore può infatti sperare di vincere senza aver registrato la propria schedina, ma in caso di difficoltà nel trovare i numeri da giocare, potete sempre affidarvi alla nostra Rubrica. La smorfia napoletana interpreterà per noi una news che ci porta dritti in California, dove i normali segnali stradali sono stati sostituiti da messaggi positivi in grado di regalare consigli a tutti i guidatori e passanti. L'installazione è stata promossa dal Dipartimento di Arte e Cultura della città di Glendale, che ha ideato 20 messaggi da inserire all'interno di cornici identiche a quelli dei segnali stradali. Consigli come respira, rilassati, fai del tuo meglio sono solo alcuni di quelli disseminati lungo le strade della cittadina, che a quanto pare riescono a rassicurare chi si trova alla guida in quel momento. Cosa ne pensa la smorfia: abbiamo i cartelli, 86, la strada, 25, il segnale, 11, il consiglio, 59, il positivo, 83. Come Numero Oro scegliamo invece il linguaggio, 27.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Il SuperEnalotto ed il suo generoso Jackpot ritornano in scena anche questa sera, grazie al nuovo concorso che farà salire il montepremi fino a 65,4 milioni di euro. Un bottino che continua ad aumentare sempre di più il suo valore e che di sicuro rientra nei desideri di tutti gli appassionati del gioco Sisal. L'ultima estrazione ha vissuto invece diverse assenze significative, data la decisione del 5+ e del 5+1 di non comparire fra le combinazioni estratte. Il primo premio è finito quindi in tasca a quell'unico fortunello che con il 4+ ha quasi raggiunto quota 43 mila euro, mentre il 5 si è tenuto ad una distanza significativa. I cinque vincitori della quota hanno conquistato infatti oltre 33 mila euro a testa. Rimane stabile invece il 3+ con un premio da 3.172 euro indovinato da 59 giocatori, contro i 424,94 euro donati dal 4 ai suoi 399 vincitori. Sono stati infine 16.085 gli appassionati a realizzare il 3 con un valore di 31,72 euro, mentre 277.863 tagliandi vincenti hanno oltrepassato il traguardo del 2, portando a casa 5,70 euro in premio a testa. Sullo scalino successivo si è posizionato quindi il premio da 5 euro dello 0+, registrato da 19.220 biglietti fortunati, mentre 8.311 giocatori hanno indovinato i 10 euro dell'1+. I canonici 100 euro del 2+ sono stati invece realizzati da 1.228 vincitori.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

E' arrivato il momento più atteso dai giocatori del SuperEnalotto: il Jackpot verrà rimesso in palio nel concorso di questa sera! Molti giocatori devono ancora registrare i propri numeri fortunati e convalidare la propria schedina, mentre altri sono già un passo avanti e pensano già al momento della vittoria. Tutti gli appassionati che pensano a quel particolare istante sono di certo bersagliati dalle mille idee da mettere in atto una volta ottenuto il montepremi, dai regali da fare amici e parenti ai propri sogni personali. Di sicuro tutti ci troveremmo di fronte ad un 'prurito' particolare di fronte ad una vincita così importante, ovvero fare immediatamente un primo acquisto. Per evitare di incorrere in errori e successivi rimorsi, la nostra Rubrica vi propone anche oggi un'iniziativa presente su KickStarter. Parliamo di creatività e 3D, grazie a Yeehaw Wand, un dispositivo in grado di unire la potenza del nostro smartphone e della nostra immaginazione per creare qualsiasi tipo di oggetto in pochi secondi, per disegnare ed infine stampare in 3D il tutto. Petremmo girare dei video oppure scattare delle foto per realizzare un album divertente, oppure ancora sfruttare la stampante associata per rendere il nostro disegno una realtà in 3D. Il goal è già stato raggiunto, ma mancano ancora 45 giorni per poter partecipare all'asta. I numeri vincenti invece arriveranno fra pochissimo: pronti a scattare verso il traguardo finale?

