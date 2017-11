SANT'ANDREA/ Santo del giorno, il 30 novembre si celebra l’apostolo fratello di San Pietro

Il 30 novembre si celebra di sant’Andrea. Nato a Betsaida, fratello di Simon Pietro e pescatore insieme a lui, fu uno dei 12 apostoli di Gesù.

30 novembre 2017

Santo del giorno: Sant'Andrea

LA VITA DI SANT'ANDREA

Giovedì 30 novembre 2017 è il giorno dedicato alla commemorazione di Sant'Andrea, uno dei dodici apostoli di Gesù Cristo. Nato il 6 a.C. a Betsaida, antica cittadina che si trovava nella Terra di Israele, della sua vita non ci rimangono numerose informazioni. Era figlio di Giovanni o Giona e fratello dell'altro apostolo Pietro, col quale lavorava come pescatore. I vari testi ci raccontano che Gesù lo aveva scelto come discepolo per diventare pescatore di uomini. Secondo i vangeli, Andrea è stato accanto al Cristo in diverse occasioni molto rilevanti, anche se la sua figura non viene considerata di primo piano. Si dice che fosse stato anche discepolo di Giovanni Battista e che avesse fatto conoscere Gesù al fratello. Nel corso della sua esistenza, ha intrapreso numerosi viaggi in Asia Minore e lungo il Mar Nero, oltre a essere vissuto per circa un ventennio in una caverna dell'attuale Romania. Si tramanda anche che abbia fondato la sede vescovile di Costantinopoli. Fu crocifisso a Patrasso, nell'attuale Grecia, il 30 novembre del 60 d.C, anche se alcuni testi riferiscono che fu soltanto legato su una croce latina. Quest'ultima era a forma di X e ancora oggi a lui viene intitolata come la Croce di Sant'Andrea. I suoi scritti, conosciuti come Atti di Andrea, furono tramandati nei secoli. La loro prima edizione risale al III secolo e la serie fu riordinata e pubblicata soltanto nell'Ottocento da Konstantin von Tischendorf.

IL CULTO

La figura dell'apostolo Sant'Andrea viene venerata in tutte le Chiese d'Occidente e d'Oriente e il suo culto si è diffuso a livello globale, rendendo questo Santo tra i più amati. Dopo la morte, le sue reliquie furono condotte a Costantinopoli nel IV secolo, prima di essere traslate circa ottocento anni dopo ad Amalfi. La sua testa fu poi portata a Roma, presso la Basilica di San Pietro. Quindi, una parte della stessa fu consegnata a Patrasso insieme a un dito di Andrea. A Sarzana, in provincia di La Spezia, fu costruita la chiesa di Sant'Andrea, così come ad Amalfi (SA) fu a lui intitolata la cattedrale. Varie reliquie vere e presunte del martire sono diffuse in diversi luoghi sacri disseminati lungo tutta l'Europa. Oggi è patrono di numerose città della Romania, della Germania, della Russia, della Grecia, della Scozia e dell'Ucraina. Inoltre, è il protettore di almeno un centinaio di località italiane.

ALTRI SANTI

Giovedì 30 novembre 2017 è dedicato alla venerazione anche di altri Santi illustri. Tra questi, menzioniamo l'eremita San Galgano Guidotti, il sacerdote e martire San Giuseppe Marchand, la martire Santa Maura di Costantinopoli, il vescovo San Mirocle, il sacerdote San Taddeo e il monaco Sant'Everardo di Stahleck.

