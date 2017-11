Svetlana Balica/ Procura: “Nicola Pontiggia l’ha uccisa e poi si è suicidato”. La svolta in un video

Svetlana Balica è stata uccisa dal marito Nicola Pontiggia: l'ipotesi della Procura di Sondrio si avvale di un video in cui l'uomo trascinerebbe un cadavere nella ditta di Morbegno

30 novembre 2017 Niccolò Magnani

Nicola Pontiggia e la moglie Svetlana Balica (Facebook)

La svolta c’è stata e il caso sembra addirittura essere prossimo alla chiusura: il giallo di Cosio e la scomparsa della moglie di Nicola Pontiggia (morto in circostanze ancora da chiarire nella sua ditta Castelli di Morbegno), Svetlana Balica, parrebbe ora risolta dalla Procura di Sondrio. Nella conferenza stampa di poco fa l’incredibile svolta (attesa da giorni): «Svetlana è stata uccisa da suo marito Pontiggia e poi si è suicidato facendo sembrare la morte un incidente». Come spiega Il Giorno, «Questa è l'ipotesi, ma è quasi una certezza, riferita dalla Procura di Sondrio in questi minuti durante una conferenza stampa. L'uomo avrebbe commesso l'omicidio e poi, il 2 novembre, avrebbe occultato il cadavere della donna. Il movente? Forse lei se ne stava andando». Il video frame mostrato durante la conferenza farebbe vedere Nicola intento a trascinare un corpo proprio nel cortile della sua azienda: secondo l’ipotesi della Procura, Pontiggia avrebbe ucciso la moglie tra il 31 ottobre e il 2 novembre, probabilmente con uno strangolamento al termine di una violenta discussione fatale.

MANCA ANCORA IL CORPO

A quel punto, ha trasportato il cadavere nella ditta e lì si sarebbe disfatto di lei, occultando il cadavere. Resta infatti il mistero su dove sia finita Svetlana e in che condizioni versa il suo cadavere: solo a quel punto si potrà avere la certezza completa sulla tragica fine della moglie di Nicola Pontiggia, anche se ormai non sembrano esserci speranze sul ritrovamento da viva della donna moldava. L'indagine, a questo punto, è per omicidio, soppressione e occultamento di cadavere da parte del marito, nel frattempo deceduto probabilmente con un suicidio inscenato come fosse un incidente sul lavoro: al momento, va ricordato, sono tutte ipotesi, anche se il video mostrato dalla polizia potrebbe essere davvero decisivo. «Dopo averlo registrato mentre trascinava una persona al buio, riprende l'uomo nell'atto di lasciare la ditta, dove sarebbe arrivato intorno alle 6 e trenta del mattino e che avrebbe lasciato di nuovo per un breve lasso di tempo: 13 minuti. Su questi 13 minuti si concentrano ora le indagini degli inquirenti», spiega il sostituto procuratore Stefano Latorre davanti alla stampa questa mattina. In quei 13 minuti ora si concentrano le ricerche e le indagini, visto che sarebbe un tempo verosimile per poter nascondere e disfarsi del cadavere, ma non potrebbe evidentemente essere avvenuto troppo lontano dalla ditta di Morbegno. Per questo motivo, da questo pomeriggio sono state intensificate le ricerche attorno al perimetro della fabbrica per trovare finalmente il corpo della povera Svetlana Balica.

