4 Novembre/ Giornata delle Forze Armate 2017, le celebrazioni della festa

Giornata delle Forze Armate, le celebrazioni del 4 novembre. A Roma davanti al Milite Ignoto l'omaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella

04 novembre 2017 Fabio Belli

La giornata del 4 novembre, come da tradizione, sarà quella dedicata all’Unità d’Italia e le Forze Armate. Ci saranno manifestazioni in tutta Italia per le celebrazioni che si concentreranno comunque anche a Roma, con l’iniziativa che rappresenterà il cuore di tutti gli eventi. Alle ore 9.30 infatti il Presidente della Repubblics Sergio Mattarella sarà presente in piazza Venezia presso l’Altare della Patria, per deporre una corona d’alloro presso il sacello del Milite Ignoto. Al fianco del Presidente Mattarella ci sarà il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, il Ministro della Difesa Roberta Pinotti e il Capo di Stato Maggiore della Difesa, il Generale Claudio Graziano. Le più alte cariche dello Stato come ogni anno presenti per ricordare il sacrificio dei soldati morti in Guerra, in particolare nei due conflitti Mondiali all’inizio del secolo scorso.

GIORNATA DELLE FORZE ARMATE, INIZIATIVE IN TUTTA ITALIA

Ma le celebrazioni del 4 novembre per la Giornata delle Forze Armate non si ci sarà la deposizione di una corona presso il Sacrario di Redipuglia e presso il Sacrario dei Caduti d'Oltremare di Bari da parte dei presidenti di Senato (Piero Grasso) e Camera (Laura Baldrini), all'esibizione di Bande e Fanfare di Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri e Guardia di Finanza. In ventotto diverse città si terranno cerimonie militari e iniziative dedicate alla Giornata delle Forze Armate, tra le quali è importante citare 'Caserme Aperte' e 'Caserme in Piazza' con il coinvolgimento delle amministrazioni comunali locali che permetteranno la visita e il confronto con le Caserme locali, per sentire vicina l’istituzione delle Forze Armate, al fianco dei cittadini. Le varie amministrazioni comunali avranno comunque premura di comunicare tutte le iniziative locali per favorire la maggior partecipazione possibile di cittadini.

