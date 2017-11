AUTOSTRADE/ Bollettino traffico e viabilità: camion si ribalta in A3 (ultime notizie, oggi 4 novembre)

Autostrade, bollettino traffico, situazione e info: Ultime notizie in tempo reale, oggi 4 novembre 2017 sulla viabilità. Un mezzo pesante si è ribaltato in A3 Napoli-Salerno.

04 novembre 2017 Matteo Fantozzi

Traffico autostrade - La Presse

Un mezzo pesante si è ribaltato sull'A3 Napoli-Salerno generando grande preoccupazione nella giornata di ieri. Il portale StabiaChannel.it ha raccontato le dinamiche dell'incidente per capire cosa sia successo nel caso specifico. Pare che una Mercedes abbia invaso la corsia opposta, costringendo l'autista del camion a sterzare velocemente terminando così sul guard rail. Nella manovra avventata il camion si è ribaltato e ha ostruito completamente la carreggiata, costringendo alla chiusura dello svincolo Castellammare di Stabia. Questo ha portato ovviamente a diversi chilometri di traffico che hanno creato non pochi problemi. Non dovrebbero esserci delle situazioni complicate nella giornata di oggi. Sul luogo dell'incidente sono arrivate la polizia stradale, l'Anas e anche i mezzi di soccorso che hanno dovuto portare al pronto soccorso l'autista del camion che però per fortuna non sarebbe in condizioni gravi.

AUTOSTRADE: CANTIERI E MALTEMPO

La notte che ha portato alla giornata di oggi, sabato 4 novembre 2017, è stata contraddistinta anche da diverse situazioni complicate legate sia da cantieri aperti che dal maltempo. Strumento utile è sicuramente il portale istituzionale, Autostrade.it, che ci permette di seguire gli aggiornamenti in tempo reale e anche fornisce utili consigli per evitare traffico. Il cantiere più importante lo abbiamo visto sull'A10 Genova-Savona-Ventimiglia dove al chilometro 2.3 direzione Ventimiglia abbiamo trovato chiusa al traffico l'uscita di Genova Aeroporto e l'entrata che porta lo stesso nome fino alle ore 6.00 di questa mattina. Chi attraverserà il luogo in questione nella prima mattinata dovrà fare molta attenzione al traffico. Per quanto riguarda il maltempo durante la notte sono diverse le situazioni legate alla nebbia. Si parte dall'A1 Firenze-Roma dove la visibilità tra Chiusi e Fabro è scesa a 100 metri. Addirittura a 70 invece sull'A25 Torano-Pescara troviamo la visibilità tra Aielli-Celano e Cocullo. Nei tratti in questione si dovrà fare molta attenzione, cercando di rallentare e guidare in maniera prudente.

