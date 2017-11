INCIDENTE STRADALE/ Torino, 15enne investita mentre attraversa: è in prognosi riservata (oggi, 4 novembre)

Incidente stradale, oggi 4 novembre 2017: a Torino una ragazzina di 15 anni è stata investita da un auto mentre attraversava. Adesso è ricoverata in prognosi riservata

Incidente stradale (da Pixabay)

Un incidente stradale è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri a Torino, in corso Grosseto, angolo di via Chiesa della Salute. Sfortunata protagonista dell'impatto una 15enne che stava attraversando la strada quando è stata investita da una Opel Astra che procedeva verso piazza Manno. Al volante una donna che si è fermata a prestare soccorso alla ragazzina e che è risultata negativa all'alcoltest. Dunque una vera e propria svista potrebbe essere alla base dell'incidente, se è vero che le immagini dell'auto coinvolta nello scontro riportate da Torino Today inquadrano il veicolo fermo pochi metri dopo le strisce pedonali. Nel frattempo c'è grande apprensione per le sorti della ragazza, che è stata trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale San Giovanni Bosco, dove i medici hanno emesso referto di prognosi riservata. Sul luogo del sinistro sono intervenuti gli agenti della Squadra Infortunistica della Polizia Municipale Torino per compiere i rilievi del caso e ascoltare i testimoni.

LUMEZZANE, SCONTRO AUTO-SCOOTER: ANSIA PER 15ENNE

Una giornata da dimenticare, quella di ieri, dal punto di vista degli incidenti stradali che hanno coinvolto i 15enni. Oltre alla ragazza investita di Torino, infatti, anche a Lumezzane un coetaneo è stato protagonista di un grave impatto mentre si trovava alla guida del suo scooter. Il giovane, per ragioni ancora da verificare, sarebbe entrato in rotta di collisione con una macchina in frazione San Sebastiano, all'incrocio con via Virgilio Montini. Per la violenza dello scontro il ragazzo è stato sbalzato di sella ed è finito sul parabrezza della vettura con cui si è scontrato. Sul luogo dell'incidente, come riporta Il Giorno, si sono recate prontamente due ambulanze e un'automedica inviate dalla centrale operativa Soreu di Brescia. Il ragazzo comunque dopo l'impatto non ha perso conoscenza e non sarebbe in pericolo di vita.

