Lotto/ Estrazioni di oggi, Superenalotto e 10eLotto 4 novembre: i numeri vincenti! Video (conc 132/2017)

Estrazione del Lotto e Superenalotto di oggi 4 novembre: 10eLotto, numeri vincenti del concorso Sisal n.133/2017: ultime notizie, aggiornamenti e tutte le vincite di giornata

I concorsi del Superenalotto, del Lotto e del 10eLotto di questa sera chiude il sipario sugli appuntamenti settimanali dei giochi più amati dagli italiani, con una nuova ondata di bottini che raggiungeranno le case di milioni di italiani. I premi di entrambi i giochi sono infatti i più gettonati del panorama del nostro Paese, soprattutto grazie alla semplicità con cui si possono conquistare una o più quote in palio. A volte i diversi tesoretti subiscono delle sferzate significative, ma a fronte di un piccolo impegno e di una giocata simbolica di pochi euro, si possono raggiungere mette significative. Nell'ultimo appuntamento del Lotto, un fortunello di Palermo è riuscito a superare 21 mila euro grazie ad una giocata su Tutte le Ruote. Sul podio è finito anche un appassionato di Umbertide, nel perugino, che ha centrato 10 mila euro grazie ad un ambo su Bari, mentre due vincite gemelle si sono posizionate sul terzo scalino del podio. I giocatori di Castelpiano, in provincia di Ancona, e di Foggia hanno indovinato infatti due terni del valore di 9.750, giocati rispettivamente sulla Ruota di Genova e su quella di Napoli. La vincita più alta del 10eLotto ha premiato invece un appassionato della provincia di Treviso. 10 mila euro sono stati destinati infatti a Riese grazie ad una schedina con 6 numeri vincenti e modalità frequente. L'Opzione Oro ha portato fortuna invece ad un giocatore di Capena, in provincia di Roma, che è riuscito a centrare 6.300 euro. Il premio da 6 mila euro è stato destinato infine alla provincia di Alessandria, grazie alla vincita realizzata da un appassionato di Novi Ligure che ha indovinato 3 numeri fortunati.

LA SMORFIA NAPOLETANA

I giocatori del Lotto sono già a caccia di idee per il concorso di questa sera: non tutti gli appassionati del gioco Sisal hanno infatti già deciso su quali numeri puntare. Le schedine potranno essere registrate ancora per alcune ore ed è meglio affrettarsi per non correre il rischio di perdere l'appuntamento con l'estrazione di oggi. Se siete ancora indecisi su come compilare la vostra schedina, potrete affidarvi alla nostra Rubrica, che oggi proporrà alla smorfia napoletata una notizia fresca da interpretare. Sembra che un cittadino americano sia riuscito a sfatare uno dei miti più comuni in fatto di dieta. Chi vuole perdere peso sa infatti che esistono alcuni cibi proibiti, come la pizza, ma per Brian Northup la sfida è stato proprio dimostrare il contrario. L'americano ha infatti vissuto un anno intero mangiando ogni giorno una pizza della catena Domino, una delle più rinomate negli USA, riuscendo alla fine a perdere 5 kg ed a rimanere in forma. Il segreto ovviamente rimane solo uno, ovvero consumare quante calorie possibili grazie all'esercizio fisico quotidiano. Vediamo cosa ne pensa la smorfia: abbiamo la pizza, 16, le calorie, 54, il peso, 9, il domino, 5, e l'esercizio, 7. Come Numero Oro scegliamo invece la dieta, 77.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Il Jackpot del SuperEnalotto sfiorerà questa sera i 55 milioni di euro, che potrebbero essere assegnato ad uno o più fortunelli. Diversi giocatori si potrebbero posizionare quindi sul primo gradino del podio, mentre tanti altri raggiungeranno di certo le quote minori. La certezza del concorso di oggi è infatti che tanti giocatori in gara otterranno comunque un premio soddisfacente, grazie alle molteplici quote del gioco Sisal. nell'ultimo appuntamento la vincita più significativa è stata destinata a 4 giocatori, che con il 4+ sono riusciti a realizzare oltre 31 mila euro. Meno di 20 mila euro sono stati conquistati invece da otto fortunelli grazie al 5, mentre 2.851 euro è il bottino ottenuto da 80 appassionati grazie al 3+. Si prosegue con i 315,61 euro abbinati al 4 e destinati a 507 vincitori, contro i 16.879 giocatori che hanno ottenuto 28,51 euro grazie al premio del 3. Rimane stabile rispetto all'estrazione precedente il premio del 2, pari a 5,39 euro e centrato da 276.844 vincitori. I 100 euro del 2+ sono stati indovinati invece da 1.125 giocatori, mentre 10 euro a testa sono stati registrati dai 7.299 appassionati che hanno centrato l'1+. I possessori di 15.401 tagliandi vincenti hanno infine realizzato il premio da 5 euro dello 0+.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

I giocatori del SuperEnalotto hanno già registrato la loro schedina per vincere il Jackpot di questa sera. Il nuovo concorso permetterà infatti al montepremi di aumentare ancora una volta il proprio bottino, alimentando i desideri e le aspettative di tutti gli aspiranti vincitori. Il problema maggiore a questo punto del gioco non riguarda più la schedina ed i numeri da giocare, ma come evitare di lasciarsi perdere dall'euforia in caso di vincita ed individuare il progetto adatto su cui investire. Un problema che si può aggirare con facilità, magari grazie all'iniziativa che vi proporrà oggi la nostra Rubrica. Grazie a KickStarter, HomeBiogas 2.0 vedrà già la luce: il goal previsto di 75 mila dollari ha già raccolto tante adesioni ed è stato raggiunto in pochissimi giorni. Il budget supera infatti i 250 mila dollari, per un'idea che promette di rivoluzionare il modo di approcciarci alla cucina. HomeBiogas 2.0 permette infatti di sfruttare la biodiversità per alimentare il gas dei nostri fornelli, semplicemente sfruttando l'arte del riciclo grazie agli scarti biodegradabili. Un particolare trasformatore da tenere in giardino permetterà infine di raccogliere 700 litri di biogas, pronti per essere usati per alimentare i fornelli di casa. Il processo dura appena 10 secondi, una tempistica necessaria alla batteria di creare il fertilizzante liquido ed il biogas. 39 giorni di tempo per aderire al progetto e pochi minuti ancora per scoprire i numeri vincenti di oggi!

