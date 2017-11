METEO/ Le previsioni del weekend: arrivano pioggia, vento e neve

Previsioni meteo, dal weekend arrivano pioggia, vento e neve. La perturbazione inizierà a fare capolino nella zona dell'Italia Nord-Occidentale e proseguirà per tutta la prossima settimana

04 novembre 2017 Fabio Belli

Arriva la pioggia in tutta Italia

LE PREVISIONI DEL WEEKEND: ARRIVA IL MALTEMPO

Dopo un ottobre estremamente mite, è atteso un weekend di maltempo in tutta Italia, la pioggia la farà da padrona ma si potrà anche rilevare neve in diverse zone della penisola, con lo strapotere degli anticicloni che sembra ormai essersi placato. Un contesto di perturbazione che sarà però positivo per il clima generale, visto che anche questa parte iniziale dell’autunno è stata segnata da una siccità estremamente marcata, che non ha fatto sicuramente bene alle colture e in generale alla vegetazione. Il problema però, quando arrivano potenti rovesci temporaleschi dopo un periodo di siccità, è il rischio di precipitazioni eccessive, la cui furia potrebbe causare più danni rispetto a quanti sia in grado di risolverne. Soprattutto nella zona Prealpina e sull’Appennino Toscano sono attesi circa 100 mm di pioggia, il che potrebbe creare danni purtroppo ormai noti alle cronache ogni volta che la furia degli elementi si scatena in queste zone.

METEO, NEVE DAI 1000 METRI IN SU

Le prime precipitazioni si faranno registrare nella zona Settentrionale del paese, in particolare al NordOvest tra Piemonte, Lombardia e Liguria, ma sarà la giornata di domenica quella che riserverà le maggiori piogge. Sarà comunque l’apertura di un periodo di instabilità meteorologica che si sposterà progressivamente verso le regioni Meridionali e che proseguirà per tutto il corso della prossima settimana. Inoltre, con pioggia e neve arriveranno anche venti molto forti, che causeranno come sempre avviene in questi casi mari molto mossi, mentre a Venezia potrebbe riproporsi il fenomeno dell’acqua alta. Per quanto riguarda le nevicate, si inizierà a vederla comparire sui rilievi Alpini, ma col passare delle ore caleranno le quote con precipitazioni nevose possibili anche tra i 1000 ed i 1500 metri, mentre sugli Appennini Settentrionali la quota per vedere la neve sarà tra i 1300 ed i 1600 metri. Si tratterà comunque di un nuovo vero e proprio strappo climatico che avviciner ad una stagione più invernale e in linea con le temperature del periodo.

