TERREMOTO OGGI/ INGV ultime scosse: forte sisma M 6.7 a largo delle Isole Tonga (ore 11:40, 4 novembre 2017)

Terremoto oggi, 4 novembre 2017: un violento sisma di magnitudo 6.7 sulla scala Richter è stato registrato a largo delle Isole Tonga, si teme l'allerta tsunami.

Terremoto oggi, ultime notizie (Foto: da Pixabay)

Un violentissimo terremoto di magnitudo 6.7 sulla scala Richter è stato registrato in mare aperto a largo delle Isole Tonga. La scossa, come riportato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), ha avuto luogo alle ore 10 italiane, le 23 locali, nel punto di coordinate geografiche -15.29 di latitudine e -173.15 di longitudine. L'ipocentro è stato localizzato invece ad una profondità nel sottosuolo di 10 km. Come fa sapere il quotidiano Samoa Observer del vicino arcipelago, quello verificatosi poco fa è stato uno dei terremoti più lunghi da un bel po' di tempo a questa parte. Sembra infatti che la terra abbia tremato per quasi un minuto di fila, costringendo diverse persone ad abbandonare le proprie case in preda al panico e a rifugiarsi negli spazi aperti. In questo momento si attende con trepidazione il responso dell'Office of Meteorology Division che dovrà diramare o meno un'eventuale allerta tsunami.

CATANIA, SCOSSA M 2.3

Per quanto riguarda l'Italia, il terremoto fin qui più violento di giornata è andato in scena alle ore 00:37 in provincia di Catania. Il sisma, come riferito dal report dell'INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), ha visto il proprio epicentro nle punto di coordinate geografiche corrispondenti a latitudine 37.76 e longitudine 15.01, con ipocentro individuato ad una profondità nel sottosuolo di 5 km. Questo l'elenco completo dei centri abitati situati nel raggio di 20 km dall'origine del movimento tellurico: Milo (CT), Zafferana Etnea (CT), Sant'Alfio (CT), Santa Venerina (CT), Randazzo (CT), Linguaglossa (CT), Maletto (CT), Piedimonte Etneo (CT), Moio Alcantara (ME), Giarre (CT), Mascali (CT), Bronte (CT), Ragalna (CT), Castiglione di Sicilia (CT), Nicolosi (CT), Pedara (CT), Riposto (CT), Trecastagni (CT), Fiumefreddo di Sicilia (CT), Santa Domenica Vittoria (ME), Malvagna (ME), Viagrande (CT), Biancavilla (CT), Francavilla di Sicilia (ME), Roccella Valdemone (ME), Belpasso (CT), Adrano (CT) e Santa Maria di Licodia (CT).

