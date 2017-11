TERZA GUERRA MONDIALE/ Usa, Trump in viaggio verso l'Asia:"Potrei incontrare Putin" (oggi, 4 novembre 2017)

Terza Guerra Mondiale: Donald Trump ha visitato la base di Pearl Harbor prima di imbarcarsi per il suo viaggio in Asia, dove potrebbe incontrare Vladimir Putin.

Donald Trump (Foto: Lapresse)

Si decideranno probabilmente nei prossimi 13 giorni le sorti del Pianeta: il viaggio in Asia di Donald Trump riuscirà a scongiurare lo scoppio di una Terza Guerra Mondiale con la Corea del Nord? Il presidente degli Stati Uniti è atteso in Giappone, dove il governo di Tokyo ha disposto il dispiegamento di 18mila uomini delle forze armate: una prova di forza e allo stesso tempo un provvedimento di sicurezza che nel Paese non si vedeva dal almeno 20 anni. Per l'occasione saranno impiegati 2mila agenti in più rispetto alla visita del Presidente Obama nel 2014: inoltre, per la prima volta, saranno presenti anche le donne poliziotto in borghese provenienti dai reparti anti sommossa. Prima di imbarcarsi per il Sol Levante, Trump ha però fatto visita, insieme alla first lady Melania, alla base di Pearl Harbor e al memoriale della USS Arizona, la nave da battaglia della Marina statunitense colpita da una bomba durante l'attacco nipponico del 7 dicembre 1941 durante la Seconda Guerra Mondiale. Una visita solenne, in un luogo di cui Trump in passato aveva detto di aver studiato e discusso. Un appuntamento che sa di memento: seppure con protagonisti diversi, la storia rischia di ripetersi.

LE MINACCE NORDCOREANE E L'INCONTRO CON PUTIN

Non si può negare l'importanza a livello politico del viaggio di Trump in Asia. La crisi dei missili con la Corea del Nord va avanti da mesi e rischia di sfociare in una Terza Guerra Mondiale. Oserà Kim Jong-un provocare The Donald con un nuovo test nucleare mentre il presidente Usa si trova a così poca distanza da Pyongyang? Un quesito a cui potremo rispondere soltanto fra qualche giorno. Quel che è certo è che dal regime non arrivano segnali distensivi. L'agenzia ufficiale Kcna ha infatti avvertito che gli Usa dovrebbero smettere di credere alla "idea assurda" per cui la Corea del Nord soccomba alle sanzioni internazionali e abbandoni il suo programma nucleare. Anche perché è ormai arrivata "allo stadio finale per il completamento del suo deterrente nucleare". Una situazione davvero difficile da gestire, con Trump che al netto del Russiagate che sta imperversando in patria, potrebbe decidere di consultare l'inquilino del Cremlino, Vladimir Putin, per avere una mano nella gestione del dossier Kim. Ad ammettere che l'ipotesi di un incontro con l'omologo russo non è così campata in aria è stato lo stesso Trump ai microfoni di Fox News prima della partenza:"Potrebbe esserci un incontro con Putin. E di nuovo, Putin è molto importante perché possono aiutarci con la Corea del Nord". Il meeting potrebbe avere luogo in Vietnam (altro scenario evocativo per la storia americana) a margine del summit dell'Apec, l'organismo che si occupa di favorire la cooperazione tra i Paesi del Pacifico, cui sono attesi tanto Trump quanto Putin.

