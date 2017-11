Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: il Presidente della Repubblica firma legge elettorale (4 novembre 2017)

Ultime notizie di oggi, ultim'ora: il Presidente della Repubblica firma la legge elettorale. Due 14enni violentate da uno straniero conosciuto in chat. (4 novembre 2017).

04 novembre 2017 Matteo Fantozzi

Ultime, Sergio Mattarella - La Pressee

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FIRMA LA LEGGE ELETTORALE

Una legge che ha visto un iter velocissimo e che ha rischiato di spaccare la maggioranza, quella firmata dal capo dello stato e con la quale gli italiani saranno chiamati a votare già dal prossimo marzo. Mattarella ha infatti apposto la sua firma sulla norma, rendendola di fatto definitiva, dopo averla passata al setaccio all’interno dei propri uffici giuridici. La legge come sottolineano alcuni esperti non rivela profili di "illegittimità costituzionale". La veloce firma e la susseguente promulgazione sconfessano molti deputati grillini, che avevano esortato il capo dello stato di non procedere alla promulgazione in quanto per loro non passerà il vaglio sella corte costituzionale, soprattutto nella parte che riguarda le liste bloccate. Soddisfazione è stata immediatamente espressa dal primo firmatario della legge Rosato.

DUE 14ENNI VIOLENTATE DA UNO STRANIERO CONOSCIUTO IN CHAT

Due giovani adolescenti italiani di 14 anni sono state violentate ripetutamente da alcuni giovani di origini bosniache conosciuti in una chat. I due giovani sono stati arrestati questa notte da agenti della polizia di stato, dopo che erano monitorati all’interno di un campo nomadi alla periferia della capitale. Le due giovani sui quali gli inquirenti mantengono uno stretto riserbo, relativamente all’identità sono state approcciate grazie ad un famoso programma di messaggistica, invitate a "prendere una birra" sono state sequestrate e violentate ripetutamente dai due nomadi, mentre un terzo complice fungeva da palo. La violenza risale al Maggio scorso, è venuta a galla solamente adesso grazie al racconto che una delle due ragazze ha fatto ai genitori.

INGENTE SEQUESTRO DELLA DROGA DEL COMBATTENTE

La Guardia di Finanza calabrese ha proceduto al sequestro di un ingente partita di sostanza stupefacente presumibilmente diretta verso i combattenti "dell’esercito del califfato". Il sequestro che allo stato attuale è il più ingente di "tramadolo" è stato effettuato all’interno del porto di Gioia Tauro, in un container proveniente dall’India e diretto in Libia. la droga che ultimamente ha ricevuto l’appellativo di droga del combattente, per il fatto che elimina le sensazioni di stanchezza e fame, è stata quantificata in circa 24 milioni di pasticche e sul mercato valeva oltre 50 milioni di euro. L’indagine era partita qualche mese fa da Genova, nel capoluogo ligure sempre la GDF aveva sequestrato il primo carico di "tramadolo", dopo le opportune verifiche si era giunto allo spedizioniere, e alla monitorizzazione delle attività da lui eseguite.

MUORE A 6 ANNI PER MENINGITE FULMINANTE

È morta all’interno del reparto di malattie infettive del Papa Giovanni XXIII di Bergamo, una piccola bambina di 6 anni colpita da meningite fulminante. La bambina che abitava a Rozzano un grosso centro del milanese, è stata trasportata in condizioni critiche ieri sera in ospedale, ma nulla hanno potuto fare i sanitari che dopo qualche ore hanno certificato il decesso. Immediatamente attivate le procedure del caso, con gli esperti che stamani si sono recati presso la scuola elementare frequentata dalla piccola, per iniziare la terapia del caso, con circa 75 persone che sono state sottoposte a profilassi.

ENTUSIASMO INTER

Grandissimo entusiasmo nel mondo nerazzurro grazie al grande inizio di stagione. Contro il Torino sono attesi 72 mila spettatori al San Siro, e il club chiede ai tifosi di portare la sciarpa per dare un segno di ulteriore vicinanza ad una squadra che sta comunque facendo benissimo. Vecino ai microfoni di Mediaset parla dell'importanza delle vittorie, che aiutano la squadra a raggiungere una maggiore consapevolezza. Ma non bisogna abbassare la guardia e l'unica maniera per rimanere in alto è solo vincere. L'obbiettivo è sempre quello di finire il campionato nella zona Champions ma sognare non è un peccato.

NAPOLI, INTERVENTO GHOULAM PERFETTAMENTE RIUSCITO

Il terzino del Napoli Faouzi Ghoulam ha superato positivamente l'intervento per la ricostruzione del legamento crociato anteriore destro, da parte del professor Mariani a Villa Stuart. Ora inizia il lungo calvario della riabilitazione fino a rientrare sui campi intorno a marzo o aprile. Il processo riabilitativo durerà 90 giorni ma la cautela è al massimo. Non bisogna accelerare i tempi in maniera esasperata causando ricadute. Anche perché il Napoli ha una valida alternativa che si chiama Mario Rui, caricato dal suo compagno di squadra Allan. Il centrocampista è tornato sulla sfida col City mettendo in evidenza il rammarico per il risultato finale nonostante una grande prestazione della squadra partenopea, ma il Manchester si è dimostrata una squadra cinica capace di approfittare degli errori concessi dalla squadra di Sarri. La qualificazione agli ottavi ora è appesa ad un filo ma la speranza è l'ultima a morire. Ora però testa al Chievo in campionato per consolidare il primato.

JUVENTUS, CUADRADO NON SOTTOVALUTA IL BENEVENTO

Nel mezzo tra la sfida di Champions pareggiata contro lo Sporting Lisbona e il campionato di serie A che vede la Juve affrontare il Benevento, Juan Cuadrado è convinto che nessuna partita sia facile e che non bisogna sottovalutare gli avversari campani fermi a quota 0 in campionato. Bisogna avere il giusto approccio a questo tipo di partite onde evitare di commettere passi falsi clamorosi. Il pareggio con i lusitani ha amareggiato un po' gli animi in quanto una vittoria avrebbe permesso ai bianconeri di giocare più tranquilli le successive sfide europee e in campionato. Tuttavia anche quel punto è stato importante. Ora bisogna entrare in tutti i match con il giusto atteggiamento.

SAMPDORIA, GIAMPAOLO CARICA I SUOI PER IL DERBY

L'allenatore della Sampdoria Marco Giampaolo carica i suoi calciatori per la sfida importantissimi contro i rivali del Genoa. Il derby si sa è una partita che va al di fuori di ogni logica di classifica. E' una partita che può dare una grande fiducia e una carica massima se la si vince, carica che in questo momento servirebbe di più al Genoa visto la posizione che occupa in classifica. Comunque, continua l'allenatore blucerchiato, la Samp scenderà in campo per vincere e per dare tutto in campo, senza pensare di essere i favoriti. Sulla formazione ha molti dubbi perché sono tutti in forma e rispondono positivamente agli allenamenti, dunque sceglierà domani. Patrice Evrà ex terzino della Juventus, attualmente all'Olympique Marseille, si macchia di un clamoroso gesto di violenza prima della sfida di Europa League contro il Vitoria Guimares, sferrando un calcio in faccia ad un tifoso. Ora rischia non solo una squalifica probabilmente di 7 mesi, ma anche il licenziamento. E' in corso un'indagine disciplinare da parte dell'UEFA per un gesto che resta indifendibile per un calciatore che ha vestito la maglia della nazionale per anni e che non è di certo un ragazzino. Il responso si avrà il 10 novembre.

© Riproduzione Riservata.