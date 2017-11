DAVID ROSSI/ Spunta nuovo testimone: "Vidi il suo corpo ma mi aggredirono alle spalle e sentì uno sparo"

David Rossi, spunta un nuovo misterioso testimone: aggredito mentre cercava di avvicinarsi al corpo. La rivelazione choc dell'avvocato della famiglia della vittima.

05 novembre 2017 Emanuela Longo

David Rossi, ultime notizie

Il giallo attorno alla morte di David Rossi, capo della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena, continua a ruotare attorno a tutta una serie di elementi mai chiariti. Negli ultimi tempi, grazie anche all'enorme eco mediatica derivata dalla trasmissione di Italia 1, Le Iene, si sono riaccesi i riflettori su quella morte misteriosa, secondo la procura bollata come suicidio, circostanza questa alla quale la sua famiglia, a partire dalla compagna Antonella Tognazzi, non ha mai voluto credere. Era la sera del 6 marzo 2013 quando David precipitava rovinosamente dalla finestra del suo ufficio. A distanza di oltre 4 anni, però restano ancora molti dubbi sulle modalità e sui motivi reali che avrebbero spinto Rossi a compiere quel gesto estremo. In questo clima di ricerca della verità, mentre spuntano testimoni mai ascoltati e possibili ipotesi che potrebbero portare alla riapertura del caso, l'avvocato Luca Goracci, il legale che segue la famiglia della vittima, riporta al quotidiano Repubblica.it un ulteriore episodio che contribuisce ad arricchire ancora di più il giallo. Era il febbraio 2016, tre mesi dopo la riapertura del caso sulla morte di David Rossi, quando l'avvocato riceve la telefonata di un signore che gli dice di volergli parlare del caso. Un mese più tardi finalmente si incontrano. L'uomo in questione, molto riservato, ha circa 40 anni, una personalità distinta, racconta di essere un imprenditore che operava nel mantovano e soprattutto di conoscere Rossi. Il testimone, ricomparso in occasione della riapertura del caso, avrebbe un segreto: "Mi dice di aver fissato un incontro con David alle ore 18 del 6 marzo 2013, giorno della sua morte. Però di essere arrivato in ritardo di quasi due ore", racconta l'avvocato Goracci. Al suo arrivo però, David è già sotto la sua finestra, precipitato.

IL RETROSCENA SU UN MANCATO INCONTRO LA SERA DELLA MORTE

Secondo il testimone, al suo arrivo avrebbe visto il corpo di David Rossi nel vicolo. Proprio mentre avrebbe tentato di avvicinarsi, però, sarebbe stato aggredito alle spalle da tre o quattro persone. "Dopo una breve lotta si divincola e scappa, mentre sente esplodere un colpo d'arma da fuoco", racconta ancora Goracci. Ma qual era il motivo del loro incontro mancato? Secondo il testimone avrebbe avuto a che fare con conti correnti aperti dalla Mps con l'intervento di alcuni dirigenti, per finanziamenti necessari alla sua attività imprenditoriale. Secondo il suo interlocutore, con Rossi erano soliti incontrarsi settimanalmente a Mantova. A quel punto emerge un altro particolare poco chiaro: "verso la fine del 2012, lui si sarebbe recato con Rossi a Roma per incontrarsi con una persona che avrebbe consegnato loro una valigetta, e poi David si sarebbe fatto accompagnare all'Ospedale di Siena con quella valigetta". Solo dopo l'incontro col testimone il legale apprende dal fratello di David che un giorno del 2012 realmente Rossi si era recato in ospedale con una valigetta, mentre era ricoverato il padre. Sempre il testimone ignoto avrebbe rivelato una strana storia di denaro in nero proveniente dalle fatture di operazioni immobiliari a Mantova. Lo stesso Goracci definisce tali confessioni assurde, ma quella fu anche l'ultima volta che lo vide.

© Riproduzione Riservata.