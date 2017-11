METEO/ Le previsioni di oggi: allerta arancione al nord: temporali in Liguria e alta Toscana (5 novembre 2017)

Meteo, previsioni del tempo e maltempo: oggi, 5 novembre 2017. Allerta arancione al nord del nostro paese, temporali in Liguria e Toscana. Pioggia anche in Piemonte e Lombardia.

05 novembre 2017 Matteo Fantozzi

Meteo - La Presse

Per quanto riguarda le previsioni del tempo di oggi, domenica 5 novembre 2017, si dovrà salvare il salvabile. Sono diverse le situazioni complicate, ma qualcuno si potrà godere anche una giornata di semi-tranquillità. Partiamo dalla mattina quando il centro-sud sarà un po' nuvoloso ma nonostante questo in alcune parti soprattutto di Calabria e Sicilia ci sarà addirittura un sole primaverile. Il sud non soffrirà di maltempo nemmeno nel pomeriggio quando comunque saliranno anche le temperature. Sarà una giornata fredda, ma nemmeno troppo se si guarda il fatto che saranno fortissime in alcune zone le precipitazioni. Le temperature minime saranno attorno ai sette gradi centigradi a Campobasso nella mattinata e ai quattro addirittura di Potenza. Saranno però appena cinque le province dove il termometro scenderà sotto la doppia cifra. Le massime si manterranno ancora abbastanza alte con i venti gradi di Palermo.

ALLERTA METEO ARANCIONE AL NORD: TEMPORALI IN LIGURIA E TOSCANA

L'allerta meteo fa paura e in alcune regioni scattano le prime preoccupazioni di questa stagione per quanto riguarda le precipitazioni. Si parla di allerta arancione per la Liguria e l'alta Toscana dove fin dalle prime ore della mattinata ci saranno forti temporali che costringeranno gli italiani a fare molta attenzione anche sulle autostrade. Non solo queste due regioni saranno colpite dal maltempo perché la pioggia cadrà in maniera importante anche su Valle d'Aosta, Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige e su tutto il Triveneto. Inoltre sarà una giornata condizionata dalla pioggia anche su gran parte della Sardegna. Non mancherà la neve che andrà a colpire fin dalle prime ore della giornata la Valle d'Aosta e l'alta Lombardia. Nonostante questo non dovrebbe attecchire perché il ghiaccio cadrà insieme alla pioggia. Una situazione che poi è destinata a peggiorare addirittura nel pomeriggio quando la pioggia si farà ancora più forte andando a colpire anche Lazio e Campania e assumendo toni minacciosi su tutto il versante tirrenico.

