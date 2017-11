SAN GUIDO MARIA CONFORTI/ Santo del giorno, il 5 novembre si ricorda il fondatore dei Saveriani

Il 5 novembre si celebra San Guido Maria Conforti. Prima vescovo di Ravenna e poi di Parma, il santo fondò la Pia Società di San Francesco Saverio.

05 novembre 2017 Redazione

Santo del giorno: San Guido Maria Conforti

SAN GUIDO MARIA CONFORTI, LA STORIA

Nella giornata del 5 novembre si ricorda l’importante figura di San Guido Maria Conforti, uno degli esponenti più importanti del cattolicesimo italiano del secolo scorso. Questa santo nacque il 30 marzo del 1865 in una piccola realtà vicino Parma e precisamente Casalora di Ravadese. A soli 7 anni Guido capisce che la sua strada è quella del sacerdozio e quindi chiede e ottiene di entrare in seminario. Nel corso dei primi anni di seminario comincia ad accusare i primi problemi di una salute che sarà sempre cagionevole: sarà infatti colpito da attacchi di epilessia e di sonnambulismo. Ha solo 23 anni quando viene ordinato sacerdote, mentre ne ha soltanto 31 quando diventa vicario generale della diocesi di Parma. Ed è proprio in questa veste che il suo operato risulta decisivo per la concretizzazione e per il riconoscimento della Congregazione di San Francesco Saverio per le Missioni Estere. In lui convivono due aspetti, ovvero quello del vicario e quello del missionario. Per quanto riguarda questo secondo lato della sua attività come uomo di Chiesa va ricordato come fu tra i primi a decidere di inviare dei missionari in una realtà allora oscura come la Cina.

VESCOVO DI RAVENNA E DI PARMA

A 37 anni arriva un altro momento molto importante della sua vita, ovvero l'approdo al ruolo di Arcivescovo di Ravenna. Tuttavia questa grande responsabilità finisce con il minare ancora di più la sua salute e quindi alla fine decide, dopo soli due anni, di dimettersi. Alla fine, nel 1907, viene scelto come nuovo Arcivescovo di Parma. In questo ruolo si mostra decisamente attivo e intraprendente: si batte infatti per la promozione dell'Azione Cattolica e affronta temi scottanti come immigrazione e lavoro, diventando una figura di riferimento anche a livello sociale. Nel 1908 fu a fianco di coloro che diedero vita allo sciopero agrario e condannò sempre le violenze. Negli anni della Prima Guerra Mondiale fu in prima linea nell'aiutare la popolazione civile e lo stesso fece subito dopo il conflitto. E fu proprio negli anni della Grande Guerra che i suoi sforzi furono diretti alla creazione dell'Unione Missionaria del Clero. Nell'estate del 1922 fu colui che riuscì ad evitare un bagno di sangue nella città di Parma, scossa dagli scontri tra gli esponenti di sinistra e le squadre fasciste. Successivamente si rese protagonista di un importantissimo viaggio in Cina, dove ebbe modo di venire a contatto con una realtà così lontana da quella italiana ed europea. Tuttavia fu proprio il grande sforzo profuso in un viaggio che all'epoca era decisamente complicato a minare la sua già debole salute: la morte lo colse sul finire del 1931 e precisamente il 5 novembre, giorno in cui oggi la Chiesa Cattolica lo ricorda, da quando è stato canonizzato da Papa Benedetto XVI.Senza dubbio la città che più di tutte è legata alla figura di questo importante esponente della Chiesa Cattolica è la città di Parma, che ogni anno lo ricorda con una messa solenne nella giornata del 5 novembre e con una processione che chiama a raccolta tutti i cittadini.

