INCIDENTE STRADALE/ Terni, auto contro albero: ferita una coppia (oggi, 6 novembre)

Incidente stradale, oggi 6 novembre 2017: a Terni un'auto finisce contro un albero, coppia di giovani rimasta ferita. Scontro tra due vetture ad Anzio nella serata di ieri.

06 novembre 2017 Emanuela Longo

Incidente stradale, immagine di repertorio

Un grave incidente stradale è avvenuto la scorsa notte, intorno alle 2:00, a Terni, in zona Rocca San Zenone. A riportarlo è il portale locale Umbriadomani.it, che rivela le dinamiche iniziali del sinistro con protagonista una coppia in viaggio a bordo della propria vettura, una Fiat Punto. All'improvviso il conducente ha perso il controllo dell'auto finendo fuori strada rovinosamente. In seguito a ciò si sarebbero consumati due scontri, il primo violentissimo contro un albero, poi addosso ad una seconda auto parcheggiata, per finire così la sua corsa. Lo schianto sarebbe stato così forte tanto da ribaltare l'auto e richiedere l'intervento dei vigili del fuoco di Terni per riuscire ad estrarre i due giovani all'interno. Ad avere la peggio è stato il conducente che sarebbe rimasto ferito gravemente ma fortunatamente non sarebbe comunque in pericolo di vita. Meno grave invece la ragazza che avrebbe riportato solo qualche livido a causa del brusco impatto. Sul posto sono giunti prontamente i soccorritori del 118 che si sono presi cura dei due feriti, insieme ai Carabinieri ed ai Vigili del fuoco grazie ai quali è stato possibile estrarre la coppia dalle lamiere. Ai militari ora toccherà comprendere fino in fondo la causa dell'incidente e stabilire così dinamiche ed eventuali responsabilità.

ANZIO, SCONTRO TRA AUTO: TRE FERITI

Un altro brutto incidente stradale si è verificato nella tarda serata di ieri, intorno alle 23:00 ad Anzio, in pieno centro, dove sono rimaste coinvolte due auto, una Peugeot 208 con a bordo una donna di 40 anni ed il figlio di 16 e una Toyota Yaris con a bordo due ragazzi di 20 e 21 anni. Stando ad una prima ricostruzione della dinamica resa nota da portale Il Granchio, pare che la vettura guidata dalla donna non abbia rispettato il segnale di stop all'incrocio di Piazza della Pace proprio mentre stava per sopraggiungere la Yaris con a bordo i due giovani. L'impatto è stato molto violento tanto da far finire la vettura dei due ragazzi su un muretto, ad alcuni metri dal punto di impatto. A restare feriti sono stati i due conducenti, il ragazzo e la donna 40enne e il figlio di quest'ultima. Ad avere la peggio il 20enne, il quale avrebbe battuto la testa contro il cruscotto, mentre tutti e tre, giunti in ospedale, sono stati medicati ed a tutti sono state riscontrate lievi ferite. Molta di più, invece, la paura a causa del grave impatto.

© Riproduzione Riservata.