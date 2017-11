PORNOGRAFIA BLASFEMA/ La finta suora che urina sul crocifisso: chiesti solo 15mila euro di multa

Una attrice porno e il suo regista colti mentre filmano una scena blasfema, chiesti 15mila euro di multa ai tre protagonisti ma loro ribattono che è una sentenza ingiusta

06 novembre 2017 Paolo Vites

C'erano spettatori o no? Chi ha chiamato i carabinieri se, come sostiene il regista Trip Conte non c'era nessuno? Ma soprattutto, quale il senso di girare scene di un film pornografico in aperta campagna? Il caso dell'attrice hard Valery Vita e del regista Trip Conte (più un terzo collaboratore) è balzato alle cronache quando sono stati sorpresi nelle campagne di Calderara di Reno intenti a filmare non solo scene pornografiche, ma blasfeme: "l'attrice" se così si può chiamare, vestita da suora, stava urinando su un crocifisso. Si sa che nel mercato malato dei video porno c'è di tutto, ma sfugge quale settore dei pormografi si eccita con scene del genere, forse più adatte a un pubblico satanista. Sta di fatto che il consigliere comunale Gian Marco De Biase di Insieme Bologna, ha chiesto che venga propinata una multa complessiva di 15mila euro, 5mila ciascuno e diverse ore di volontariato presso la Caritas locale.

Trip Conte ha promesso ricorso: "Tante delle cose che ho letto non rispecchiano la realtà, non c'erano gruppetti di spettatori, tantomeno minorenni e il tutto sarà durato circa un minuto e mezzo. Mi sono già rivolto a un legale e faremo ricorso per questi 15 mila euro secondo me ingiusti". La giustificazione del regista poi dimostra il livello di solidarietà tra questi personaggi: "Siamo stati multati con 5 mila euro a testa per atti osceni in luogo pubblico ma di fatto solo Valery stava compiendo il gesto ritenuto blasfemo, noi stavamo assistendo e riprendendo". Cioè come dire, la colpa è di lei e basta, aggiungendo che il loro lavoro è fatto a seconda delle richieste di mercato. Spiega ancora che si trovavano in quel posto di passaggio quando il loro furgone ha avuto un guasto: che occasione migliore per filmare una scena di blasfema pornografia? Il livello dell'episodio è talmente infimo e di basso livello che non merita commenti. Ci si lamenta poi degli stupri e delle violenze e degli atti blasfemi di tanti giovani di oggi: chissà dove prendono l'ispirazione. 15mila euro di multa? L'interdizione perenne a fare questo "lavoro" ci vorrebbe.

