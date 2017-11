TERREMOTO OGGI/ INGV ultime scosse: Emilia Romagna, sisma M 3.1 a Modena (6 novembre 2017, ore 8:35)

Terremoto oggi, ultime scosse INGV del 6 novembre 2017: Emilia Romagna, sisma M 3.1 nella provincia di Modena, a Sestola. Scossa di M 2.4 in provincia di Rieti.

06 novembre 2017 Emanuela Longo

Immagine di repertorio

Paura nella prima mattinata di oggi, 6 novembre, a causa della forte scossa di terremoto che ha interessato la provincia di Modena. Il sisma, secondo i dati resi noti dalla Sala Sismica INGV di Roma, è avvenuto alle 5:55 a 4 km a Nord Est di Sestola ed ha avuto magnitudo di 3.1 della scala Richter. Queste le coordinate geografiche esatte: 44.26 di latitudine e 10.79 di longitudine, ad una profondità di soli 10 chilometri. Il terremoto è stato localizzato a 38 km a Nord di Pistoia e a 44 km a Sud di Modena interessando alcuni dei comuni vicini all'epicentro e rientranti nella cosiddetta zona rossa, ovvero Montecreto, Fanano, Lama Mocogno e Pavullo nel Frignano, tutti nella provincia di Modena. Appena fuori si collocano anche i comuni di Polinago (MO), Riolunato (MO), Montese (MO), Palagano (MO), Gaggio Montano (BO), Lizzano in Belvedere (BO), Fiumalbo (MO), Pievepelago (MO), Abetone (PT), Montefiorino (MO), Castel d'Aiano (BO), Frassinoro (MO), Serramazzoni (MO), Cutigliano (PT), Zocca (MO) e Alto Reno Terme (BO). Oltre alla grande paura, al momento non sarebbero stati segnalati danni a persone o cose.

LAZIO, SCOSSA M 2.4 A MICIGLIANO (RIETI)

Nella notte paura anche in provincia di Rieti in seguito ad una nuova scossa di terremoto di magnitudo 2.4 segnalata sempre dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), avvertita alle ore 1:43 con ipocentro a 2 km a Nord Est di Micigliano. Il sisma è stato localizzato nelle seguenti coordinate geografiche: 42.46 di latitudine e 13.07 di longitudine, ad una profondità di 11 km. Ecco quali sono stati i comuni più vicini all'epicentro: Antrodoco (RI), Borgo Velino (RI), Posta (RI), Borbona (RI) e Castel Sant'Angelo (RI). Appena fuori dalla zona rossa l'INGV ha segnalato anche i Comuni di Cagnano Amiterno (AQ), Cittaducale (RI), Cantalice (RI), Leonessa (RI), Poggio Bustone (RI), Montereale (AQ), Concerviano (RI), Barete (AQ), Scoppito (AQ), Rieti (RI), Petrella Salto (RI), Pizzoli (AQ), Rivodutri (RI) e Cittareale (RI). Il terremoto non ha fatto segnalare danni a cose e/o persone.

