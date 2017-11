AUTOSTRADE/ Bollettino traffico e viabilità: problemi di segnaletica in A22 (ultime notizie, oggi 7 novembre)

Autostrade, bollettino traffico, situazione e info: Ultime notizie in tempo reale, oggi 7 novembre 2017 sulla viabilità. Problemi alla segnaletica in A22 Brennero-Modena nella notte.

07 novembre 2017 Matteo Fantozzi

Autostrade Traffico - La Presse

Nella notte che ci ha portato alla giornata di oggi, martedì 7 novembre 2017, è stata condizionata sull'autostrada A22 Brennero-Modena da qualche problemi legati alla segnaletica. Il portale istituzionale, Autostrade.it, ha segnalato infatti come per segnaletica in rifacimento sia stato chiuso in direzione Modena il tratto tra Bressanone e Chiusa-Valgardena. Staremo a vedere se ci saranno dei problemi legati a questo anche stamattina, sarà importante per questo controllare il portale in questione che è aggiornato in tempo reale e ci offre anche consigli per evitare di ritrovarci al centro del traffico. Il sito non ci ha però offerto spiegazioni in merito alle dinamiche di questa situazione e quali siano precisamente stati questi problemi legati alla segnaletica. Non viene spiegato infatti quali segnali siano stati rifatti e quanto tempo questo problema porterà via. La segnalazione è arrivata però alle 23.00 e tutto dovrebbe essere tranquillo stamattina.

AUTOSTRADE: PROBLEMI LEGATI AL MALTEMPO

Con l'arrivo della brutta stagione non si può non tenere conto delle previsioni del tempo per quanto riguarda le autostrade italiane. Tutto il paese sarà colpito oggi, martedì 7 novembre 2017, da una situazione di forte maltempo un po' ovunque. Questo dovrebbe portare a fare molta attenzione, evitando di dover affrontare le strade senza prendere le giuste precauzioni. Tra queste ci sarà l'obbligo di portare a bordo le catene se si viaggerà in alta Lombardia, Trentino Alto Adige o nell'entroterra abruzzese dove in giornata cadrà copiosa la neve. Il portale istituzionale Autostrade.it pone l'accento poi durante la notte su un paio di situazioni piuttosto particolari. Vento forte è stato segnalato sull'A13 Bologna-Padova, più precisamente nel tratto tra Rovigo e Bivio A13/A4 Torino-Trieste. Invece la visibilità è ridotta a cento metri a causa della nebbia a banchi sull'A1 Roma-Napoli tra Frosinone e Carpano.

© Riproduzione Riservata.