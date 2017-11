Franca Locatelli/ Filago, uccisa e gettata in un pozzo: il fratello, “Prima o poi l'ammazzo” (Pomeriggio 5)

Franca Locatelli, l'omicidio di Filago a Pomeriggio 5. Uccisa e gettata in un pozzo dal fratello? Spunta uno sfogo profetico: “Prima o poi l'ammazzo”. Le ultime notizie sul caso

07 novembre 2017 Silvana Palazzo

Franca Locatelli, il caso a Pomeriggio 5

Si sta restringendo il campo dei sospettati dell'omicidio di Franca Locatelli, la pensionata di Filago che è stata uccisa e gettata nel pozzo delle acque nere sul retro della sua abitazione. Lo rivela Pomeriggio 5, che avrà nella puntata di oggi ai suoi microfoni i carabinieri che stanno contribuendo alle indagini. Pian piano si stanno chiarendo i contorni di questo delitto: la pista familiare resta quella privilegiata nell'inchiesta coordinata dal pm Lucia Trigilio. Il fascicolo aperto per omicidio è al momento ancora contro ignoti, ma le testimonianze raccolte dai carabinieri della Compagnia di Treviglio e dai colleghi del Nucleo investigativo hanno permesso di ricostruire la situazione familiare della donna. Il sospettato principale è il fratello della vittima, Pierantonio detto Piero, ex operaio 73enne alla Falck. Parenti e vicini hanno raccontato di frequenti diverbi e liti a volte furiose. In particolare, c'è il racconto di un cugino, che ha suggerito di guardare nella fossa biologica, riportando agli inquirenti uno sfogo “profetico” del fratello della vittima: “Un giorno o l'altro l’ammazzo e la getto dentro al pozzo”.

OMICIDIO FILAGO, FRANCA UCCISA DAL FRATELLO?

Pierantonio Locatelli, principale sospettato dell'omicidio della sorella Francesca, non può essere interrogato: è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Terapia intensiva dell'ospedale di Bergamo, dove è stato sottoposto ad un delicato intervento. Prima che il cadavere della sorella venisse recuperato, è stato trovato a terra nel garage di casa con una profonda ferita alla testa. Probabilmente è stato vittima di un malore per il quale ha perso i sensi ed è caduto a terra. Stando a quanto riportato da Il Giorno, l'ipotesi degli investigatori è che fosse nel garage per nascondere prove che potrebbero inchiodarlo. Intanto si attendono i risultati dell'autopsia, che deve chiarire modalità e cause esatte della morte di Francesca Locatelli, colpita più volte alla testa da un oggetto pesante, oltre che la tempistica degli eventi. Non è chiaro se l'omicidio risalga a sabato o domenica mattina, di certo c'è che già nel pomeriggio di sabato non è stata più vista. Lo ha confermato una delle infermiere che accudiscono la sorella gravemente disabile di Francesca e Pierantonio, da domenica trasferita in ospedale a Bergamo per essere assistita.

