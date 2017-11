IL SICARIO DI PABLO ESCOBAR/ "Popeye", 250 omicidi ora idolo del web: "A tutti piace uccidere" (Le Iene Show)

Il sicario di Pablo Escobar: Jhon Jairo Velásquez Vásquez, noto come Popeye, fu l'uomo che tradì "El Patron". 250 omicidi sulle spalle e una nuova vita da scrittore e youtuber.

Popeye, il sicario di Escobar (foto da Facebook)

In Colombia, Jhon Jairo Velásquez Vásquez, viene ancora conosciuto come "Popeye": un riferimento a quei modi buffi e spacconi alla Braccio di Ferro. Di simpatico, però, nella vita del sicario di Pablo Escobar c'è ben poco. Perché se vivi nella Colombia in cui infiamma la guerra tra il potere centrale e il cartello del narcotraffico, allora è chiaro che difficilmente potrai uscirne senza macchiarti di sangue. Popeye di omicidi sulle spalle ne ha 250, ma con "El Patron" dice di averne pianificati almeno 3000. Un legame solidissimo, per quanto alla fine si dica che a tradirlo sia stato proprio lui: Popeye, consegnatosi alle autorità nel 1992. La morte di Escobar arriverà soltanto un anno dopo. Il suo sicario trascorre in prigione 23 lunghissimi anni: capisce che in gattabuia non vorrà tornarci mai più. Quando esce decide di fare tesoro della sua esperienza da criminale pluripregiudicato: scrive due libri, un terzo è in preparazione, nel frattempo il suo canale YouTube (Popeye Arrependito) vanta mezzo milione di iscritti. Sono numeri da capogiro: il sicario è diventato star.

POPEYE, "UCCIDERE PIACE A TUTTI"

Della storia di Popeye, sicario di Pablo Escobar, si parlerà anche stasera a Le Iene Show, il programma di Italia Uno che ha inviato in Colombia, allo scopo di incontrarlo, Giulio Golia. Non è la prima volta che che Popeye concede interviste. Contatto da Vice News nell'aprile del 2016, il killer aveva accettato un incontro in una tavola calda del quartiere benestante di El Poblado, a Medellín. In quest'occasione Popeye aveva spiegato dove tutto ha inizio e quale può essere il percorso per la redenzione delle prossime generazioni:"La via d'uscita è l'educazione, non il carcere o una pallottola. Sa qual è la scuola dei sicari? La violenza in famiglia. Quando i genitori a casa non si rispettano, quando i bambini vedono il padre picchiare la madre... È il contesto a creare un bandito. Se una persona cresce con il padre sempre ubriaco è normale che diventi una persona cattiva. Bisogna lavorare con i genitori, parlare con loro. Spiegare che non devono fumare marijuana o sigarette, che devono smetterla con la cocaina. Che se vogliono discutere devono andare da un'altra parte. Che gli uomini non devono picchiare le proprie donne. Che non devono dire parolacce davanti ai figli. E che devono farsi vedere dai propri bambini mentre leggono". Alcune dichiarazioni di Popeye, per quanto sincere, hanno destato un certo sconcerto:"A tutti noi piace uccidere. Perché siamo cresciuti in famiglie violente, in quartieri agitati. È scontato diventare violenti quando si cresce in un quartiere violento (...). Non puoi togliere a un giovane l'adrenalina del combattimenti. Vuole uccidere? Sì. Vuole sparare? Sì. Vuole buttarsi da un aeroplano? Sì. Vuole pilotare un elicottero? Sì. Bene, esistono la Marina, l'Infantería de Marina, l'aviazione, l'Esercito, la Polizia nazionale. Ci sono cinque forze professionali. Spara e uccidi, co****ne. La legge dice che devi gridare tre volte prima di sparare? Grida due volte e se te lo chiedono dì che hai gridato tre. Bang! E una pallottola nella testa di quel figlio di pu***na. Però con la Costituzione in mano. Così si risolve il problema del senso di appartenenza".

IL TASSISTA GRAZIATO

Nel corso dell'intervista concessa a Vice, il sicario di Escobar ha risposto così al giornalista che gli domandava se tutti i 250 omicidi di cui si è macchiato fossero necessari:"Una volta a Cartagine abbiamo affrontato la polizia. Ci colpirono la macchina e dovemmo andarcene in taxi. Poi il tassista si inginocchiò davanti a me, mi mostrò la foto della sua famiglia. Però era necessario ucciderlo perché ci aveva visti andarcene. Quindi gli dissi: "Le permetto di andarsene per i suoi figli". E gli diedi 500.000 pesos [167 dollari]. Otto ore dopo ero a terra colpito da un proiettile, mentre la polizia mi prendeva a calci. Ma chi mi dava più calci era il tassista. Da allora non ho mai più perdonato nessun figlio di puttana. "Che ho tre figli...". Pum, pum pum! Beccati una pallottola per ognuno dei tuoi figli. Quando sei in guerra, sei in guerra". Per quanto la storia dica che sia stato proprio Popeye a tradire Pablo Escobar, all'interlocutore che gli domanda se gli manchi "El Patron", il killer risponde:"Molto. Quando ero in prigione lo sognavo spesso. Sognavo che uscivo dal carcere e arrivavo in un nascondiglio dove c'era lui. Ma ogni volta mi faceva pagare il fatto che quando mi ero consegnato avevo fatto la spia. Quando mi hanno scarcerato non l'ho più sognato". Pentito? "Dico sempre 50 e 50. Ma se mai lo rivedrò imbracceremo il fucile un'altra volta... (ride, ndr)".

© Riproduzione Riservata.