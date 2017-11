Lotto/ Estrazioni di oggi, Superenalotto e 10eLotto 7 novembre: i numeri vincenti! Video (conc 133/2017)

Estrazione del Lotto e Superenalotto di oggi 7 novembre: 10eLotto, numeri vincenti del concorso Sisal n.133/2017: ultime notizie, aggiornamenti e tutte le vincite di giornata

Estrazioni del Lotto e Superenalotto

Il Superenalotto, il Lotto ed il 10eLotto sono pronti a regalare i nuovi premi a tutti i giocatori, che questa sera parteciperanno al nuovo concorso. I bottini in palio per Lotto e 10eLotto saranno davvero ghiotti e competitivi con il Jackpot del SuperEnalotto, come dimostra l'ultimo appuntamento con il Lotto e la vincita più alta registrata nell'estrazione. Un fortunello della provincia di Vicenza, esattamente di Bassano del Grappa, è riuscito infatti a centrale più di 216 mila euro grazie a una quaterna, quattro terni e sei ambi sulla ruota di Bari. Un bottino che ha di certo primeggiato rispetto alle altre vincite del podio, che hanno fatto salire al secondo posto un giocatore di Bari. Una schedina fortunata ha premiato infatti l'appassionato in questione con più di 50 mila euro, mentre il terzo posto è stato destinato alla provincia di Agrigento, a Siculiana, grazie ad un premio che supera i 31 mila euro. Continua la festa anche per i giocatori del 10eLotto e per i due giocatori che sono riusciti a realizzare la vincita più alta. Si tratta infatti di un bottino che supera i 15 mila euro e che ha premiato due schedine di Lucca, grazie a 3 numeri indovinati su 3 totali. In generale, il concorso della Sisal ha invece premiato i vincitori con 27,7 milioni euro di vincite, mentre 3,2 miliardi di euro se si considerano le giocate registrate dall'inizio di quest'anno.

LA SMORFIA NAPOLETANA

I giocatori del Lotto potranno finalmente vivere questa sera uno dei momenti più attesi della settimana. Oggi si svolgerà infatti la prima estrazione della seconda settimana di novembre, in cui riprenderà la corsa verso i premi in palio. Per riuscire ad assicurarsi un posto in prima fila occorre come sempre registrare la propria schedina in ricevitoria oppure grazie al portale online della Sisal, partendo dai numeri scelti per la nostra giocata. Chi invece non ha ancora individuato la combinazione che potrebbe portarlo alla vittoria, si potrà affidare alla nostra Rubrica, che oggi interrogherà la smorfia napoletana su una notizia particolare. Un cittadino dell'Arizona ha infatti deciso di vendere il proprio ranch perché stufo dei continui rapimenti da parte degli alieni. Il podere conta su circa 40 mila metri quadri di terreno, comprensivo di casa, piscina e... astronavi. Secondo John Edmonds, negli ultimi 20 anni sarebbe stato rapito diverse volte per via di esperimenti medici che avrebbero coinvolto sia la moglie che i cavalli del suo ranch ed avrebbe ucciso 18 extraterrestri grazie ad una spada da samurai. Vediamo cosa ne pensa la smorfia: abbiamo l'alieno, 39, il podere, 57, il cavallo, 46, la vendita, 86, ed il rapimento, 5. Come Numero Oro scegliamo invece il guerriero, 85.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

E' arrivato il momento più atteso da tutti i giocatori del SuperEnalotto: questa sera il Jackpot verrà rimesso in palio ed inizierà di nuovo la sua ricerca di un possibile vincitore. Si tratta di un evento imperdibile per tutti gli appassionati della Sisal, un vero e proprio appuntamento con il gioco più milionario del momento. La sestina vincente verrà estratta? La domanda continua ad essere la più quotata fra gli aspiranti vincitori, che nella maggior parte dei casi si immaginano già vincitori del primo premio. Una scelta da non sottovalutare, visto che ci saranno poche frazioni di secondi fra la scoperta di essere arrivati al primo posto sul podio e l'esigenza di fare subito una spesa con il nostro bottino. Anche per questo la nostra Rubrica precorre i tempi e vi suggerisce già come spendere parte del vostro tesoretto, grazie ai progetti di KickStarter. Parliamo di Quartz Bottle, un sistema di pulizia dell'acqua fai-da-te in grado di rendere potabile tutte le fonti. Il dispositivo ha le sembianze di un semplice thermos, ma nasconde all'interno un led in UVC in grado di purificare l'acqua dal 99,9% dei batteri attualmente conosciuti. 60 secondi di tempo per poter bere la nostra acqua depurata, grazie ad un sistema che ogni quattro ore aziona i raggi UV per mantenere pulita sia la bottiglietta che l'acqua contenuta al suo interno. 29 giorni di tempo per poter raggiungere i 30 mila dollari previsti per il goal e pochi minuti ancora per conoscere i numeri vincenti di oggi!

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Il Jackpot del SuperEnalotto continua a raggiungere vette importanti e nel concorso di questa sera piazzerà sul tavolo verde un bottino di circa 55,6 milioni di euro. L'ultimo appuntamento ha vissuto infatti l'assenza della sestina vincente, ma in compenso è riapparsa all'orizzonte una delle quote più ambite da tutti i giocatori. Il 5+1 ha infatti premiato un fortunello con oltre 631 mila euro, dopo diversi turni di assenza. Il 4+ ha invece destinato quasi 28 mila euro a tre vincitori, mentre 10 appassionati hanno realizzato il 5 ed ottenuto un premio che supera i 20 mila euro. Scende di qualche punto il premio del 3+, pari a 1.947 euro e finito nel portafogli di 137 giocatori, mentre il 4 rimane stabile con quota 278,96 euro e centrato da 743 vincitori. 32.114 appassionati hanno invece indovinato il 3, con un bottino pari a 19,47 euro, mentre è ritornato ai 5 euro il premio del 2, realizzato da 462.539 giocatori. Il premio è quindi identico a quello assegnato dallo 0+ ai suoi 25.124 vincitori, mentre 13.075 giocatori hanno centrato i 10 euro dell'1+. Infine, 2.176 schedine fortunate hanno premiato i rispettivi possessori con i 100 euro del 2+.

© Riproduzione Riservata.