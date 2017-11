METEO/ Continua il maltempo, il sole tornerà solo nel weekend (oggi, 7 novembre 2017)

Meteo, previsioni del tempo e maltempo: oggi, 7 novembre 2017. Continua il maltempo un po' su tutto il paese, il sole dovrebbe tornare solo nel weekend ma senza grande convinzione.

07 novembre 2017 Matteo Fantozzi

Il maltempo sarà il protagonista di questa settimana con diversi giorni in cui potrebbe essere segnalata l'allerta meteo. Il sole tornerà solo nel weekend quando la pioggia si prenderà due giorni di pausa. Sabato e domenica saranno due giorni positivi rispetto al resto della settimana, comunque il centro del nostro paese sarà colpito ancora da forti temporali. Il sole sarà invece protagonista al settentrione e al meridione con le temperature che si rialzeranno all'improvviso. Questi due giorni di tregua però dovrebbero essere interrotti con l'inizio della nuova settimana quando i temporali torneranno nuovamente protagonisti. Siamo ormai pronti a vivere quello che sembra essere un inverno anticipato anche se piccole finestre come quelle del weekend ci offriranno un po' di riposo e anche la possibilità di vivere alcune giornate all'aperto con le temperature che saranno piuttosto benevole.

PREVISIONI METEO, CONTINUA IL MALTEMPO SU TUTTO IL PAESE

Le previsioni del tempo di oggi, martedì 7 novembre 2017, ci parla di un maltempo che continuerà a colpire il nostro paese per tutta la giornata. Si parte dalla mattinata dove il sole lo vedremo solo sulla Basilicata e su parte della Puglia. Tutto il resto del nostro paese sarà colpito da pioggia con la neve che cadrà in maniera intensa su Trentino Alto Adige, alta Lombardia e l'entroterra dell'Abruzzo. Saranno invece forti i temporali su Lazio, Campania, Calabria, Puglia meridionale, Sicilia occidentale e bassa Sardegna. Nel pomeriggio la situazione migliorerà solo in parte sulla Sicilia. Anche le temperature sono in calo con le minime che saranno registrate nella mattinata attorno ai cinque gradi sulle province di Bolzano e Potenza. Le massime invece saliranno sui venti gradi a Bari. Attenzione alla situazione legata al vento che colpiranno soprattutto la costiera adriatica dove le correnti saranno piuttosto forti.

