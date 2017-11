SCUOLE CHIUSE A CASERTA PER MALTEMPO/ Oggi allerta meteo e danni agli istituti, l'ordinanza del Sindaco

Scuole chiuse a Caserta: allerta meteo arancione fino a stasera. Il sindaco ordina la chiusura degli istituti scolastici per domani, la De Amicis chiusa già oggi (ultime notizie)

Diverse scuole italiane sono rimaste chiuse oggi, lunedì 6 novembre, e vi resteranno anche domani, martedì 7 novembre 2017 a causa delle condizioni meteo avverse che stanno interessando tutta la penisola. Una delle situazioni più complicate è quella che si sta vivendo nel comune di Caserta, dove il sindaco in vista dell'allerta meteo arancione annunciata dalla Regione Campania ha deciso di chiudere gli edifici scolastici in via precauzionale. Questa la comunicazione ufficiale del comune:"Carlo Marino, ha firmato un’ordinanza con la quale ha stabilito la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, in previsione di condizioni atmosferiche avverse e piogge intense che potrebbero creare ulteriori problemi dopo le fortissime precipitazioni della scorsa notte, che hanno generato allagamenti nel centro e nelle frazioni".

SITUAZIONE CRITICA IN TUTTA LA CAMPANIA

Non soltanto Caserta alle prese con il maltempo. La città campana è stata sferzata da un violento temporale nella serata di domenica, che ha provocato allagamenti e ingenti danni anche alla scuola De Amicis, costringendola alla chiusura anticipata rispetto all'ordinanza del Sindaco. Scuole chiuse anche a Nocera Inferiore quest'oggi, ma non ci sono segnali incoraggianti rispetto alla possibilità di una riapertura nella giornata di domani. Stessa sorte per la città di Sapri dove il sindaco Antonio Gentile, ha disposto con un'ordinanza la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale e per quella di Angri interessata, come del resto tutto il Salernitano, da ingenti danni che hanno reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Il maltempo darà tregua alla Campania a partire dalle prossime ore?

