Sciopero mezzi 10 novembre 2017/ Atm e Atac, fermi anche treni e aerei: info e orari (ultime notizie)

Sciopero mezzi 10 novembre 2017, fermi trasporti locali, metro bus e tram. Atac Roma e Atm Milano, fermi anche i treni e gli aerei: info, orari e ultime notizie

07 novembre 2017 Niccolò Magnani

Sciopero mezzi 10 novembre 2017 (LaPresse)

Si prepara l’ennesima nera giornata per i trasporti nazionali con lo sciopero che i prossimo 10 novembre (un altro venerdì, evitiamo commenti ulteriori…) coinvolgerà i mezzi locali pubblici, i treni e anche gli aerei. In attesa di eventuali differimenti e ridimensionamenti, cui spettano al Ministero dei Trasporti, la situazione vede le principali città italiane con lo sciopero delle aziende trasporti cittadine, con orari e modalità che divergono: a Milano dovrebbe scioperare il personale viaggiante e di esercizio sia nelle metro che in superficie (tram e bus) e avverrà tra le 8-45 e le 15 e dalle 18 fino a fine servizio, insomma le consuete fasce di garanzia. Lo sciopero è ancora della sigla nazionale Usb e dunque non coinvolge le grandi sigle sindacali, il che consiglia quantomeno a Milano una possibile ondata di disagio minore. A Roma, Atac garantirà solo i servizi minimi: da inizio servizio alle 8.30 e poi dalle 17 alle 20. Lo scioperò riguarderà anche Roma TPL, altra società di trasporto pubblico: per la Capitale il rischio del blocco, almeno delle metro, è assai probabile visti anche i recenti precedenti. Sciopero anche a Napoli, Torino e Firenze, insomma tutte le principali città italiane dovranno fare i conti con lo sciopero trasporti e nei prossimi giorni vi terremo aggiornati con le varie modifiche d’orario e le particolari modalità di sciopero per i lavoratori del settore trasporti.

FERMI ANCHE TRENI E AEREI

Non solo mezzi pubblici però saranno fermi, anche treni e aerei potrebbero avere parecchi disagi sempre venerdì prossimo con lo sciopero Usb: «Il 10 ci saranno disagi anche a causa di una serie di mobilitazioni sul fronte del trasporto aereo. Tra questi sciopereranno i controllori di volo dell’Enav che aderiscono a Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl-T e Unica, che si fermano per 4 ore», riporta Sky News, confermando come lo sciopero aereo coinvolgerà per esempio a Fiumicino (Roma) dalle 12 alle 16 i lavoratori della Avion Services che aderiscono a Fit-Cisl e Ugl-Ta. E dalle 13 alle 17 sciopero proclamato dalla Fit-Cisl dei lavoratori delle aziende Brookfield aviation international, Crewlink Ireland Limited, McGinley aviation, Ryanair Limited e Workforce international conctractors limited. L’impatto dovrebbe non essere devastante per il pubblico ma occorre sempre informarsi se bisogna prendere un volo venerdì, in modo da non rimanere “sorpresi” all’ultimo momento. Sul fronte treni, Trenitalia conferma tutte le Frecce mentre Intercity e treni regionali potrebbero avere problemi, ritardi o cancellazioni tra le ore 21 del 9 novembre e le ore 21 del giorno seguente: ecco qui i treni garantiti in caso di sciopero.

© Riproduzione Riservata.