AUTOSTRADE/ Bollettino traffico e viabilità: muore 25enne in A4 (ultime notizie, oggi 8 novembre)

Autostrade, bollettino traffico, situazione e info: Ultime notizie in tempo reale, oggi 8 novembre 2017 sulla viabilità. Muovere 25enne sull'autostrada A4 per un bruttissimo incidente.

08 novembre 2017 Matteo Fantozzi

Autostrade Traffico - La Presse

Purtroppo le autostrade italiane hanno raccontato un'altra pagina di cronaca nera. In A4 un ragazzo di venticinque anni ha perso la vita. L'incidente si è verificato tra i caselli di Brescia est e Brescia centro all'altezza di Rezzato come raccontato da Il Giorno nella sua versione online. Non sono ancora chiare le dinamiche dell'incidente, pare però che il ragazzo fosse a bordo di una vettura che sbandando è stata poi colpita da un'altra che andava ad alta velocità. Pare poi che un camion si sarebbe messo di traverso sulla carreggiata per evitare che si verificassero altre situazioni pericolose. Ovviamente sul luogo dell'incidente sono arrivati prontamente i mezzi di soccorso che hanno però purtroppo solo potuto constatare il decesso del ragazzo di cui al momento non sono state rese note le generalità. La situazione non dovrebbe portare a problemi di viabilità nella giornata di oggi.

CANTIERI E MALTEMPO

La giornata di oggi, mercoledì 8 novembre 2017, per quanto riguarda le autostrade italiane sarà influenzata anche dalle previsioni del tempo. La neve che cadrà costante al nord costringerà chi si muoverà tra Valle d'Aosta, alta Lombardia e alto Piemonte a portare in diverse zone le catene a bordo. I forti temporali della mattina in Calabria e sulle isole dovrebbero invece portare a guidare con attenzione evitando di prendere la situazione con troppa leggerezza. Sono diversi poi i cantieri che sono stati aperti nella notte e che potrebbero portare delle difficoltà stamattina. Per questo sarà importante controllare il portale istituzionale, Autostrade.it, perché questo fornisce utili consigli per evitare il traffico ed è poi aggiornato in tempo reale. Situazioni complicate si sono verificate sull'A10 Genova-Savona-Ventimiglia al chilometro 0 direzione Genova con la chiusura del tratto tra Genova Prà e Bivio A10/A7 Milano-Genova e la chiusura dell'uscita Genova Aeroporto al chilometro 2.3 direzione Ventimiglia.

