Acciughe contaminate da istamina/ Eurospin ritira un lotto su ordine del Ministero della Salute

Acciughe contaminate da istamina: Eurospin ritira lotto su ordine del Ministero della Salute. Le ultime notizie sul provvedimento e per identificare barattolo e filiale a cui restituirlo

08 novembre 2017 Francesco Agostini

Acciughe contaminate all'Eurospin (web)

Brutta sorpresa per gli amanti del pesce targato Eurospin. Nel grande discount è stata ritirata un'intera partita di acciughe perché contenente da un eccesso di istamina. La percentuale di quest'ultima viene severamente regolamentata dalla sanità italiana e vista la sua presenza in eccesso all'interno dei piccoli barattoli di acciughe, ritirarle dal mercato è stato un passo obbligato. Sul sito internet del Ministero della Salute è possibile leggere il comunicato ufficiale che spiega perché il pesce, di marca Athena (il marchio di conserve e prodotti surgelati a base di pesce della catena di discount) sia stato ufficialmente ritirato dai supermercati Eurospin. Adesso sarà interessante riuscire a comprendere quali sono le motivazioni che hanno portato questa presenza eccessiva all'interno delle acciughe. Siamo certi che Eurospin provvederà ad approfondire l'argomento visto il danno d'immagine che questa notizia ha certamente arrecato all'intero discount. Al giorno d'oggi le persone fanno molta attenzione all'alimentazione e nessun supermercato di rilevo può permettersi scivoloni del genere. La concorrenza, si sa, è molto agguerrita e perdere clienti è questione di un attimo. Intanto ha raccomandato di non consumare il prodotto e di restituirlo presso il punto vendita d'acquisto.

LE CONSEGUENZE DELL'ISTAMINA

Procediamo con la nostra notizia specificando bene quale filiale dell'Eurospin sia stata coinvolta. Tutto ciò si rende necessario se qualcuno ha comprato un prodotto del genere e si trova nella posizione di dover restituire all'Eurospin le acciughe in questione. L'azienda coinvolta in questo eccesso di istamina è la Sea Fish Spa di Ospiate di Bollate che importa per conto del supermercato il pesce pescato nelle acque del Marocco. I barattoli in questione fanno parte del lotto SK343A che scade l'8 giugno 2018 e il peso lordo di questo barattolo è di 80 grammi. Ma lasciamo da parte le specifiche tecniche e vediamo in concreto quali sono i danni che può comportare l'eccesso di istamina nel corpo umano. L'istamina è una molecola che è presente in tutti gli esseri viventi. Se però se ne ingerisce una quantità eccesssiva allora l'essere umano può andare incontro a conseguenze più o meno gravi. Si potrebbe, ad esempio, avvertire nausea, vomito, diarrea e mal di testa persistente. Se dunque avete comprato questo lotto all'Eurospin, dovrete assolutamente restituirlo al supermercato.

© Riproduzione Riservata.