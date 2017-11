Bimbo escluso dalle feste/ Il papà: "Mio figlio è solo autistico, non ha la lebbra!"

Autismo, il papà di un bimbo: "Noi esclusi dalle feste". Il padre del piccolo Reilly, a Newcastle, con un tweet diventato virale denuncia la condizione del figlio discriminato

08 novembre 2017 Fabio Belli

Infanzia e autismo, la denuncia di un papà

Una storia che fa riflettere arriva da Newcastle, in Inghilterra. Shane e Christine sono una coppia di genitori che vive con il figlio Reilly di 6 anni, che soffre purtroppo di autismo. I genitori di Reilly cercano comunque di garantire al figlio una routine il più possibile normale e serena, ma Shane con un tweet ha messo in luce una situazione decisamente triste: “Mio figlio è autistico, non è un lebbroso. Non avete idea di quanto quello che fate possa spezzarci il cuore.” Questo è quanto scritto dal papà di Reilly in merito al fatto che il piccolo non viene mai invitato alle feste degli altri bambini. “«Mio figlio Reilly ha l'autismo non è un lebbroso. Ha sei anni e quelli che si definiscono miei amici hanno bambini di quell'età. Ma nessuno lo invita alle feste. Nessuno. Avete idea di quanto questo possa spezzare il cuore?” Il tweet di Shane è diventato virale, e le manifestazioni di solidarietà riguardo la situazione del piccolo Reilly si sono moltiplicate da parte degli utenti del social network.

LA SOLIDARIETA' DEGLI ALTRI GENITORI

Soprattutto, in favore di Reilly si sono moltiplicate le testimonianze di molte mamme e genitori che stanno vivendo lo stesso identico problema, non riuscendo a relazionarsi normalmente con le famiglie degli altri bambini. “Abbiamo lo stesso problema con mio nipote, nessuno lo invita alle feste» ha scritto una mamma sotto il posto di Shane che è stato condiviso su Twitter anche dalla moglie Christine. E un'altra, madre di due bambini autistici, ha trovato il coraggio per esprimere tutto il proprio disagio: “Abbiamo imparato a dimenticare quelli che dimostrano di non avere cura di loro, abbiamo trovato il nostro modo di divertirci”. “Ogni parola che leggo in questo post è vera: all'asilo ci hanno detto che gli altri bambini non gradivano la presenza di nostro figlio, e di riportarlo a casa.” Insomma, su Twitter si è aperto il dibattito: oltre a combattere la difficile condizione dell’autismo, i piccoli sono costretti anche a sentirsi inevitabilmente diversi e a fare i conti dunque con il dramma della discriminazione?

My husbands message to his mates breaks my heart ?? ?? #inclusion #autism pic.twitter.com/WhDXpwnTpZ — Life of Reilly (@life_of_reillys) 4 novembre 2017

