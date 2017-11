CADAVERE NELLA VALIGIA/ Vercelli, mistero sul corpo decomposto da almeno 8 mesi (Pomeriggio 5)

Cadavere nella valigia, Vercelli: la triste storia e il mistero sul corpo decomposto e morto da almeno 8 mesi trovato ad Alice Castello sotto un cavalcavia dell'autostrada a Santhià

08 novembre 2017 Redazione

Cadavere trovato nel trolley (LaPresse)

Nel giro di pochi mesi ben due casi di cadaveri ritrovati all’interno di una valigia: non un “record” esaltante quello prodotto dopo il ritrovamento del corpo in fortissimo stato di decomposizione in alcuni campi vicino a Vercelli, precisamente ad Alice Castello. Quanto scoperto da alcuni paesani ormai venerdì scorso oggi “sbarca” anche in tv a Pomeriggio 5 dopo che il clamore di questa notizia è arrivato con un’eco nazionale: un corpo chiuso, deformato e rannicchiato nella valigia sotto un cavalcavia tra le campagne di Alice Castello, risalirebbe a 6-8 mesi fa, come spiega la procura di Vercelli. Ma è totale mistero sull’identità: il pm Francesco Alvino ha disposto l’autopsia per capire se quella morte sia arrivata in maniera violenta (spari o accoltellate) o se invece il mistero sia ancora più grande circa la morte di una persona ancora non riconosciuta nemmeno per il proprio genere da quanto è in avanzato stato di decomposizione quel povero corpo.

MISTERO SUL RITROVAMENTO

Ad Alice Castello però tutti parlano anche del mistero sul ritrovamento e le tante ore passate dalla segnalazione - sabato scorso - e la conferma dei carabinieri, avvenuta solo ieri 7 novembre. «Sabato è stato un cacciatore, impegnato in una battuta nei boschi con alcuni compagni, a intravedere quel borsone di tela in zona Sorti, un’area poco distante dalla vecchia discarica, al confine con Cavaglià. Ma pensava che all’interno ci fosse un animale, non poteva sapere che invece conteneva un cadavere in avanzato stato di decomposizione. E ha atteso fino al rientro a casa, di sera, prima di chiamare i carabinieri», spiega la cronaca odierna de La Stampa. Quel corpo puzzava tantissimo e per questo il cacciatore ha tardato ad avvisare visto che lo riteneva quello di un animale: difficile che la vittima sia morta sotto quel cavalcavia, molto più probabile che qualcuno, forse l’assassino, lo abbia trasportato lì forse anche qualche giorno fa (visto che non è stato notato/trovato prima). Secondo La Stampa, è assai ipotizzabile che qualcuno abbia lanciato quel borsone giù da una piazzola sulla bretella autostradale di Santhià; al momento però di conferme della polizia ancora zero, anche perché resta tutto da capire e comprendere per gli stessi inquirenti senza veri elementi in mano. Esattamente come accaduto mesi fa a Rimini quando una donna dell’est anoressica, si scoprì solo qualche settimana dopo, era morta e poi gettata in mare dalla madre dentro quel trolley per la disperazione.

