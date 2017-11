CHI È IL WEINSTEIN ITALIANO?/ Video, nuovi indizi sul regista molestatore: le attrici in trappola (Le Iene)

Chi è il Weinstein italiano? Video, altre attrici e Clarissa Marchese accusano il regista molestatore e presunto stupratore. Indizi a Le Iene Show e attori complici

08 novembre 2017 - agg. 08 novembre 2017, 13.34 Niccolò Magnani

Chi è il Weinstein italiano? (Twitter)

Le Iene tornano per l’ennesima volta sul caso del regista molestatore italiano che sulla scia dello scandalo Weinstein sta provocando un vero e proprio effetto “cascata” sul mondo dello showbiz italiano, dal cinema alla tv con sempre più attrice e testimoni che accusano di molestie e presunti stupri più di un regista molto famoso nel panorama italico. In questo nostro approfondimento già avevamo spiegato quanti erano i presunti molestatori “Weinstein italiani” che sono stati mezzo-svelati dalle tante puntate delle Iene dedicate, sempre con la firma dell’ottima Iena Dino Giarrusso: dopo la puntata di ieri sera però si è tornati a parlare di uno di quei tre registi presunti molestatori, forse il più potente (forse romano, anche scrittore, ha lavorato per la Rai) di cui ancora non ci sono profili esatti proprio per il clamore che susciterebbe il suo nome se fosse rivelato senza prove effettive. Una attrice che si è fatto oscurare il volto ha spiegato ieri sera che un uomo nudo davanti a lei, proprio il “Weinstein italiano” di cui tutti parlano, ha provato a metterle in mano i suoi genitali. Sempre con la scusa del provino infame, la ragazza all’epoca 20enne ci è cascata ed è andata a casa sua e dopo un primo momento di stordimento e choc si è sottratta scappando (e non ottenendo la parte promessa, ovviamente). Dopo di lei parla Carla, che rivela come assieme al regista molestatore ci sarebbe stato anche un attore molto famoso: «mi è venuto a prendere il mio attore preferito in stazione, mi ero fidata..». Il racconto è durissimo: il regista l’avrebbe stuprata e penetrata con preservativo mentre lei era immobilizzata. CLICCA QUI PER IL VIDEO DELLA PUNTATA (dal minuto 0.54)

Ora a #LeIene @DinoGiarrusso ascolta la sconvolgente testimonianza di una giovane attrice sul "#Weinstein italiano" pic.twitter.com/X6ve9dS3Qz — Le Iene (@redazioneiene) 7 novembre 2017

LE ACCUSE DI CLARISSA MARCHESE

È stata intervistata da Giarrusso anche Clarissa Marchese, per il pubblico di Mediaset volto noto di Uomini e Donne dove è stata tronista, ma anche ex Miss Italia 2014: voleva fare l’attrice e l’occasione sembrava perfetta quando un noto regista, anche qui niente nomi o indizi, le ha proposto tre provini consecutivi. Durante questi appuntamenti, l’uomo ha più volte chiesto alla Marchese – utilizzando la scusante di mettere alla prova le sue doti recitative – di rimanere completamente nuda davanti a lui, cosa che la ragazza non ha mai accettato di fare e per questo motivo non ha ottenuto la parte, come le tante attrici che alle Iene hanno raccontato le molestie subite. Mentre intanto monta la parallela polemica nel mondo dello spettacolo per le accuse di Miriana Trevisan a Giuseppe Tornatore - oggi è tra l’altro arrivata la difesa a spada tratta di Monica Bellucci al suo regista preferito contro le pesanti accuse della showgirl - durante la puntata di ieri delle Iene alcuni hanno richiesto a gran voce sui social che i nomi inizino a circolare su questi presunti Weinstein italiani: su tutti Gabriele Parpiglia, influente autore di Mediaset, che rivela come vi siano molti indizi sparsi nei servizi di Giarrusso in queste settimane. Su tutti, «è un regista e uno scrittore il Weinstein italiano» e poi ancora, «Le Iene fuori il nome e stop con mezze verità». Insomma il caso è tutt’altro che chiuso…

