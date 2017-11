Estrazione/ SiVinceTutto Superenalotto, oggi: i numeri vincenti! (conc 244/2017)

08 novembre 2017 Silvana Palazzo

SiVinceTutto Superenalotto

Novembre è arrivato anche per il SiVinceTutto, il concorso speciale del Superenalotto: oggi, mercoledì 8 novembre, la prima estrazione del mese. Il primo appuntamento in realtà era previsto da calendario il 2 novembre, ma l'estrazione è stata anticipata la scorsa settimana al lunedì per concomitanza con la festività nazionale. Comunque cambia al massimo la data, non di certo la formula di questo gioco appassionante: sono sempre 12 i numeri da giocare per provare a centrarne 6 e vincere così il montepremi del concorso. A proposito dell'ultima estrazione, l'assalto alla sestina vincente è andato a vuoto, visto che nessuno è riuscito a indovinare la combinazione fortunata, eppure qualcuno ci è andato molto vicino. Per la precisione, si tratta di cinque fortunati che hanno realizzato il “5”, vincendo così 1.335,16 euro a testa. I premi però possono essere ancor più generosi, a patto di realizzare il “6”.

ESTRAZIONE SIVINCETUTTO DI OGGI: I NUMERI VINCENTI

L'appuntamento con l'estrazione di SiVinceTutto Superenalotto si sta avvicinando: quando il countdown terminerà conosceremo numeri vincenti, vincite e premi. Sono queste del resto le informazioni che più interessano agli appassionati di questo gioco Sisal. Tutto il montepremi del concorso potrebbe essere distribuito stasera, a patto di indovinare la combinazione fortunata. Non si vince però solo con il “6”, la categoria di vincita più ambita, ma anche indovinando 5, 4, 3 o anche 2 numeridella combinazione estratta. Per giocare potete recarvi in ricevitoria, i più tecnologici invece possono effettuare la propria giocata online. In entrambi i casi può essere “abbonata” per 2, 3, 4, e 5 concorsi consecutivi a quello aperto. Poi non si deve fare altro che attendere l'estrazione dei numeri vincenti. Prima di concentrarci sull'estrazione di oggi di SiVinceTutto Superenalotto, ricapitoliamo quanto accaduto la settimana scorsa. I numeri vincenti del concorso 243 sono stati: 3-8-45-57-59-86. Tra poco arriveranno quelli nuovi. E allora buona fortuna!

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

-

(I numeri vincenti del concorso del Sivincetutto SuperEnalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

