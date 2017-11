Facebook e Instagram down/ Problemi di connessione per i social in tutto il mondo: Twitter “sorride”

08 novembre 2017 Silvana Palazzo

Facebook e Instagram down

Facebook e Instagram down: nuovi problemi per Mark Zuckberg. Nei giorni scorsi ha dovuto fare i conti con i disservizi di WhatsApp, l'applicazione di messaggistica istantanea di cui è proprietario, oggi invece emergono quelli dei social network. Da un'ora gli utenti stanno segnalando malfunzionamenti che non consentono di accedere a Facebook: le segnalazioni sono cresciute su Twitter, dove è diventato nuovamente di tendenza l'hashtag #FacebookDown. Il social è risultato inaccessibile a molti utenti, come dimostrano anche le segnalazioni raccolte dal servizio online DownRightNow. Nessuna comunicazione ufficiale è stata diffusa dal colosso di Menlo Parl sui problemi di connessione odierni, ma intanto gli utenti collegandosi continuano a visualizzare il seguente errore: “Impossibile raggiungere il sito. La pagina web potrebbe essere temporaneamente non disponibile oppure è stata permanentemente spostata a un nuovo indirizzo web”. E così su Instagram, dove le pagine non possono essere aggiornate.

FACEBOOK E INSTAGRAM DOWN: SORRIDE TWITTER...

La problematica ha colpito Facebook e Instagram in tutto il mondo: le segnalazioni su Twitter riguardanti i problemi di accesso avvengono in ogni lingua. Sono ancora sconosciute le cause del blocco, del resto raramente il social network fondato da Mark Zuckerberg risulta irraggiungibile al punto tale da bloccarsi in tutto il mondo e così a lungo. Sembra che i problemi siano nati intorno alle 18.45 di oggi, pochi minuti dopo anche Istagram ha smesso di aggiornarsi e di mostrare la sua pagina principale. Pian piano la situazione sta tornando alla normalità, ma su Twitter l'hashtag #Facebookdown è ancora al primo posto dei trend grazie a tweet ormai guidati dall'ironia degli utenti. C'è ad esempio chi ha sottolineato, con tono ironico, come i due social di Mark Zuckerberg abbiano smesso di funzionare proprio mentre Twitter lanciava i 280 caratteri, che sostituiscono i classici 140 e che hanno portato ad una crescita di iscritti, like e follower.

