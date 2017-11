INFLUENZA 2017/ Sintomi e consigli: come guarire?

Influenza 2017, sintomi e consigli: la peggiore degli ultimi anni? Arrivano dall'Australia i virus influenzali che potrebbero essere i più forti degli ultimi decenni

08 novembre 2017 Fabio Belli

Arriva l'influenza: come guarirla?

Si avvicina l’inverno, e sta per arrivare di nuovo l’influenza che rappresenta il più classico dei mali di stagione. Quest’anno però la situazione potrebbe essere più difficile del previsto, con il ceppo influenzale particolarmente aggressivo. Ed il primo assaggio in Australia, dove l’inverno è appena trascorso, è stato particolarmente duro, visto che le complicazioni dell’influenza stagionale hanno causato 52 vittime, soprattutto tra giovani e bambini che sono stati i più colpiti. E l’ondata dell'influenza nell’emisfero boreale potrebbe essere altrettanto potente, considerando poi che dall’Australia il virus sta arrivando decisamente spedito, avendo già raggiunto la penisola araba e la zona del Sud-Est asiatico. Gli esperti prevedono casi numerosi e gravi, soprattutto in quello che in Italia è storicamente il periodo del picco influenzale, quello immediatamente successivo al Natale, dove l’impennata della vita sociale con gli incontri tra parenti e il crollo delle temperature rappresentano spesso un mix letale.

INFLUENZA 2017: I TRE CEPPI AUSTRALIANI

Come prevenire l'influenza? Sicuramente le condizioni igieniche sono fondamentali, lavarsi spesso le mani, utilizzare un fazzoletto o comunque coprirsi la bocca quando si tossisce e si starnutisce, e comunque cercare di non chiedere troppo al proprio organismo, restando in casa quando i sintomi influenzali sono più forti. A preoccupare, stando proprio a quanto è accaduto in Australia, è la violenza dei ceppi influenzali (in Australia hanno colpito tre diversi ceppi in contemporanea, chiamati ceppo A (H3N2) e cappi A e B (A/Brisbane e B/Florida), che potrebbero essere i peggiori degli ultimi decenni. Un altro mezzo di prevenzione divenuto ormai di uso comune è quello relativo al vaccino antinfluenzale, che viene raccomandato soprattutto per le categorie più a rischio, innanzitutto anziani e bambini, anche se in generale le fasce più giovani della popolazione sono rimaste particolarmente colpite dall’epidemia australiana.

SINTOMI E CONSIGLI: COME GUARIRE DALL'INFLUENZA?

Ci sono però degli accorgimenti che possono essere molto utili per evitare di ammalarsi, o per comunque limitare molto i sintomi dell’influenza. Innanzitutto limitare lo stress, che abbassa molto le difese immunitarie: in relazione a questo, è molto importante mantenere sempre un buon livello di buonumore, che allontana le negatività e permette dunque di restare maggiormente in salute. Curare il proprio benessere può significare anche concedersi in un weekend in una Spa, e in generale avere la giusta cura della propria salute. Una dieta ricca di frutta, verdura e vitamine, e la giusta dose di movimento fisico, 30-40 minuti al giorno che riattivano il sistema immunitario e aiutano a combattere il virus dell’influenza. Non solo camminare, ma anche fare stretching e ginnastica può essere utile a riattivare il fisico, e concedersi anche un buon té caldo e, perché no, un bicchiere di vino che sicuramente aiuta a rafforzare il sistema immunitario.

