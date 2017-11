Incidente stradale/ Venaria Reale, scontro frontale: auto rischiano di finire in un bar (oggi, 8 novembre)

08 novembre 2017 Silvana Palazzo

Incidente stradale, le ultime notizie di oggi (Foto: LaPresse)

Un brutto incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi a Venaria Reale, in provincia di Torino. Intorno alle 10 si sono scontrate due auto all'incrocio tra viale Buridani e via Sauro, rischiando di finire nella vetrina di una caffetteria vicina. Entrambe le vetture, una Fiat Seicento e una Fiat Punto, sono rimaste danneggiate nella parte anteriore, fermandosi a ridosso della vetrina del bar, la Caffetteria Mauro Costa, di via Sauro 1. Sul posto sono subito intervenute le ambulanze del 118: i sanitari hanno immediatamente soccorso i due conducenti, che per fortuna hanno riportato solo ferite lievi. Tempestivo anche l'arrivo della polizia locale, che ha dovuto effettuare i rilievi relativi all'incidente stradale. Stando ad una prima ricostruzione, riportata da TorinoToday, la causa dell'incidente stradale sarebbe da imputare ad una mancata precedenza da parte di uno dei veicoli.

CAMPI BISENZIO, MADRE E FIGLIA TRAVOLTE SULLE STRISCE

Un gravissimo incidente stradale è avvenuto, invece, questa mattina a Campi Bisenzio, in via Tosca Fiesoli. Una donna e la figlia di otto anni sono state travolte da uno scooter di grossa cilindrata mentre attraversavano le strisce pedonali. La bambina è stata trasportata d'urgenza all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze, mentre la madre 31enne al Careggi. In ospedale è finita anche la donna che era alla guida del ciclomotore, una 24enne, che è stata ricoverata infatti nel nosocomio fiorentino. Sul posto è intervenuta anche la polizia municipale di Campi Bisenzio, che sta ancora effettuando i rilievi per capire la dinamica dell'incidente. Qualcosa di simile è accaduto oggi, mercoledì 8 novembre, a Cagliari: una donna di 84 anni è stata condotta in codice rosso all'ospedale Brotzu dopo essere stata travolta da uno scooter mentre stava attraversando la strada. A causa dell'impatto la pensionata è stata scaraventata sull'asfalto, ferito anche il 45enne alla guida dello scooter, trasportato all'ospedale Marino.

