METEO/ Torna il sereno al centro, neve al nord e temporali al sud (oggi, 8 novembre 2017)

Meteo, previsioni del tempo e maltempo: oggi, 8 novembre 2017. Torna il sereno al centro del nostro paese, ma cadrà ancora neve al settentrione e temporali invece al meridione.

08 novembre 2017

Meteo - La Presse

La giornata di oggi, mercoledì 8 novembre 2017, porterà a un netto miglioramento per quanto riguarda la situazione meteorologica. In generale il centro del nostro paese sarà contraddistinto dalla presenza del sole. Si parte dalla mattinata quando vedremo tornare sole su Lazio e Abruzzo, con situazioni di cielo tranquillo a tratti in diverse altre zone del nostro paese. Sorprende il bel tempo sul Trentino Alto Adige dove nelle scorse giornate abbiamo visto invece cadere copiosa la neve. Nel pomeriggio la situazione si dovrebbe complicare nel pomeriggio quando il cielo sarà piuttosto coperto. Il sole invece si vedrà sulle isole con gran parte della Sardegna che godrà del bel tempo e la Sicilia che sarà attaccata da temporali solo sul suo versante orientale. Le temperature minime saranno attorno ai cinque gradi centigradi nella mattinata in provincia di Perugia, mentre le massime arriveranno ai diciannove su Palermo e Catania.

PREVISIONI METEO: NEVE AL NORD, TEMPORALI AL SUD

Non si ferma l'ondata di maltempo che ha colpito il nostro paese ormai da qualche giorno. La giornata di oggi, mercoledì 8 novembre 2017, sarà contraddistinta da neve al settentrione e temporale nel meridione. Si parte dalla mattinata dove la neve cadrà in maniera costante su Valle d'Aosta, alto Piemonte e alta Lombardia. Una situazione che potrebbe portare il ghiaccio anche ad attecchire perché non dovrebbe cadere insieme alla pioggia. Temporali che saranno protagonisti sulla Calabria con leggere precipitazioni sulle isole Sicilia e Sardegna. Nel pomeriggio si dovrà calmare la pioggia al sud, per iniziare a cadere copiosa su tutta la Liguria e sull'alta Toscana. La neve invece continuerà a cadere per tutto il giorno e anche nella notte che porterà alla giornata di giovedì. Nonostante queste situazioni la giornata è nettamente in ripresa dal punto di vista meteorologico rispetto a ieri.

