Nutella, cambia la ricetta/ Video, cosa c'è di diverso: consumatori in rivolta

Nutella, cambia la ricetta. Ecco in quali Paesi e cosa c'è di diverso: consumatori in rivolta. Le ultime notizie sulle novità confermate da Ferrero, che ha dato garanzie sulla qualità

08 novembre 2017 Silvana Palazzo

Nutella, cambia la ricetta (Foto: da Pixabay)

La Nutella, la crema di cacao e nocciole più amata al mondo, cambia ricetta ed è subito bufera. La modifica è lieve, ma i fan della leggendaria crema spalmabile sono già sul piede di guerra. Per la verità, la Ferrero non aveva annunciato la novità, infatti il cambiamento della formula è stato notato per primo dal gruppo di consumatori tedesco Hamburg Consumer Protection Center. I sospetti sono nati quando il colore della Nutella è apparso più brillante e meno scuro. Quando è scoppiato il caso, Ferrero ha dovuto ammettere che le proporzioni nella ricetta sono cambiate leggermente. Ma cosa è cambiato esattamente? È cresciuta la quantità di zucchero, passata dal 55,9 al 56,3%, e latte scremato, passata dal 7,5% all'8,5%. Di contro, è diminuita la quantità di grassi, scesa dal 31,8 al 30,9%. La Ferrero comunque ha fatto notare che la ricetta della Nutella viene cambiata periodicamente e che il gusto di base non è risultato alterato. Questa precisazione non ha rassicurato i fan, che hanno inveito contro il cambiamento al punto da lanciare l'hashtag #boycottNutella, tra i più discussi su Twitter.

NUTELLA, CAMBIA LA FORMULA: IL WEB INSORGE

I consumatori di Nutella sono irritati in particolare per la diminuzione della percentuale di cacao e nocciole, a vantaggio invece di zucchero e latte in polvere. Questa ipotesi non è verificabile solo osservando le etichette dei barattoli di Nutella, perché nella lista degli ingredienti non riporta la percentuale di cacao. Ferrero al quotidiano economico francese Les Echos ha confermato che la ricetta è stata cambiata in Germania e Francia, ma non ha dato altre informazioni, visto che la ricetta esatta della Nutella è coperta dal segreto industriale. Mesi fa però era scoppiata la polemica in Ungheria quando l'autorità locale che si occupa di prodotti alimentari aveva rilevato che la Nutella era differente da quella venduta nella vicina Austria.

Non si sa neppure se sia cambiata la percentuale di altri ingredienti della Nutella, a partire dall'olio di palma. Queste informazioni sono state comunque sufficienti per scatenare l'ira della Rete. “Come avete potuto cambiare la ricetta. Pensavamo non fosse possibile fare una cosa del genere”, twitta qualcuno.

